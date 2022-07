«Il Pride per me è libertà». La storia di Mirco Di Naro

«Ricordo ancora la prima volta al Pride di mia madre. Era il 2013, a Vicenza, e io facevo parte del servizio d’ordine. Lei si è presentata all’improvviso, non me lo aspettavo proprio, con una maglia viola con su stampata la scritta Proud Mom». Domenica 11 luglio le strade del centro di Vicenza si sono colorate con le tinte della bandiera LGBTQIA+ per il Vicenza Pride, che mancava in città da due anni. Tra i tanti partecipanti alla manifestazione c’era anche Donatella Castellano, membro di Agedo, l’associazione di genitori, parenti, amiche e amici di persone lesbiche, gay, bisessuali, trans. Il figlio di Donatella, Mirco Di Naro, ha iniziato da alcuni anni il percorso di affermazione di genere, dopo essere nato biologicamente donna. Da anni, Donatella lo accompagna per i Pride di mezza Italia. «Diciamo che una figura come quella di mia madre non è così comune, almeno stando alle statistiche dell’associazione della quale faccio parte – racconta Mirco Di Naro, 29enne di Creazzo, responsabile dello sportello di ascolto Gaga, dedicato ai ragazzi arcobaleno -. Il coming out, infatti, rappresenta uno dei punti più problematici per i ragazzi che si presentano da noi. Anche mia mamma non è sempre stata una mamma Agedo. Io ho fatto coming out precocemente, a tredici anni come lesbica, e la prima reazione di mia madre fu di una chiusura totale. A sedici anni, dopo avere intrapreso una relazione a distanza, ho messo mia madre davanti a un bivio: o il suo sostegno, o l’avrei fatto di nascosto. Lei ha quindi scelto di accompagnarmi nel mio percorso. Ricordo una sera, in cui ero in cucina con la mia ragazza. Lei stava lavando i piatti, ha mollato tutto e si è seduta con noi, accendendosi una sigaretta. Ha detto che guardare me e lei era come guardare mio fratello con la sua fidanzata, non c’era alcuna differenza».

La storia di Mirco

Quello a tredici anni è stato solamente il primo coming out di Mirco. «Il coming out che considero più importante è quello che ho fatto a ventidue anni – prosegue -, come persona trans. Non si tratta di una cosa semplice per un genitore. Io stesso mi sono sentito lesbica per tanti anni, e ho combattuto per questo. Poi mi sono reso conto che qualcosa stonava, dai discorsi delle altre persone lesbiche, che erano parecchio diversi dai miei. Il mio percorso di consapevolezza è durato ventidue anni, non potevo aspettarmi che i miei genitori da un giorno all’altro assimilassero la cosa. Mia mamma frequentava già l’associazione Agedo, dove ha avuto la possibilità di confrontarsi con altre persone con una storia simile, e ciò ha aiutato tantissimo. Quasi quasi è stata lei a darmi una mano nel momento del coming out, promettendomi tutto il suo sostegno per il mio cammino. In un percorso di affermazione di genere è fondamentale avere il supporto dei genitori, perché qualcosa di molto duro da affrontare, sia dal punto di vista emotivo che da quello economico».

«Il Pride è la libertà di potere attraversare la mia città»

Il Pride è un argomento spesso al centro del dibattito pubblico. Tanti ne parlano, anche se pochi lo vivono in prima persona. Cosa significa il Pride per una persona trans? «Il Pride per me è libertà – spiega Mirco -, la libertà di potere attraversare la città, in questo caso la mia città, con il mio corpo e con la mia identità, sentendomi al sicuro, sapendo che come mi giro verrò capito. È una grande festa, nel quale possiamo riappropriarci di quei luoghi che normalmente non ci appartengono, e non è giusto. Per fare un esempio, finché stavo tornando al parcheggio dopo una manifestazione per giornata mondiale contro l’omotransfobia, con una maglietta dell’organizzazione, sono passato per piazza San Lorenzo. Uno skinhead mi ha affiancato e, a testa bassa, ha detto che quello non era posto per me, e che dovevo andarmene. È lo stesso problema che riscontriamo quando con l’associazione Gaga chiediamo di poter collaborare con le scuole. Nonostante non tocchiamo discorsi che trattano direttamente temi legati all’orientamento, ma piuttosto temi inerenti all’accettazione del diverso o della pluralità, i presidi ci chiudono le porte, perché temono le reazioni dei genitori».

Essere trans nel Veneto del 2022

Nelle scorse settimane è salito agli onori di cronaca il caso di Cloe Bianco, la professoressa trans suicidatasi nel bellunese. A far discutere, anche le parole dell'assessore regionale Elena Donazzan. «Non capisco cosa ci voglia in Italia per convincere un politico a fare un esame di coscienza e a rassegnare le dimissioni – le parole di Mirco -, o comunque a spingere la maggioranza in Regione a prendere provvedimenti seri ed equi in base a ciò che è successo. La realtà è che oltre a essere assessore all’istruzione, la Donazzan è anche assessore alle pari opportunità, e ciò rende di fatto impossibile il dialogo con la comunità LGBTQIA+. Una cosa che ci dà fastidio è il continuare a doverci mobilitare per tirare le maniche agli altri. Per quanto riguarda le affermazioni di genere abbiamo una legge del 1984, che per carità è stata l’apripista per l’argomento, ma resta una legge degli anni Ottanta. Il personale sanitario non è ancora preparato su certe tematiche. Tanto per fare un esempio, io soffro di mal di schiena, ma a nessuno è venuto in mente che per nascondere il seno ho una postura totalmente storta. Per accedere alle prestazioni sanitarie la coda è infinita, per cui non ho ancora trovato il coraggio di chiamare per l’operazione al seno. Un altro problema, a Vicenza, è l’accessibilità ai farmaci gratuiti: i caratteri sessuali secondari sono corretti con una terapia ormonale a base di testosterone, da fare a vita natural durante. Nonostante per l’Aifa io dovrei avere il libero accesso, la delibera che ne è uscita è un pasticcio, e il risultato è che io continuo a pagarmi la terapia. Insomma, c'è molta strada da fare».