Campionato nazionale trail Vigili del fuoco, vincono Cesarini e Bertelli

Luca Cesarini e Lisa Bertelle sono i vincitori assoluti, maschile e femminile del 4° Campionato nazionale trail Vigili del fuoco, memorial Valentino Grigiante, svoltosi domenica 21 aprile in località Piana di Valdagno. 122 gli atleti dei vigili del fuoco provenienti da tutta Italia che si sono sfidati sul percorso di 12 km con dislivello positivo di 550 metri .

Cesarini del Comando di Siena si è imposto in 57’ 10” su David Rosset del comando di Belluno, al terzo posto l’atleta Federico Castagnol del comando di Genova. In campo femminile primo posto per Bertelle in 1 12’ 47” del comando di Belluno, che ha preceduto Roberta Nicoletti del comando di Ravenna e Melody Rillocci del comando di Perugia. Il comando di Belluno si è imposto nella speciale classifica a punti sul comando di Bari al terzo posto il comando di Vicenza, organizzatori del campionato.

A fare gli onori di casa Andrea Gattuso, comandante dei Vigili del fuoco berici, che ha premiato gli atleti, insieme alla moglie e la figlia di Valentino Grigiante a cui è stata intitolata la gara.

Presente alla Piana anche Pompieropoli per i più piccoli, che ha visto la presenza di centinaia di bambini aspiranti pompieri junior, fino all’interruzione per pioggia.