Marmolada, un anno dopo la tragedia: una targa a ricordo delle vittime

"Una tragedia che ha lasciato il segno: un dolore indimenticabile nelle famiglie delle vittime e dei feriti, di chi si è speso per portare aiuto. I segni sul ghiacciaio della Regina delle Dolomiti si possono ancora osservare, è una ferita aperta". Con queste parole il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha ricordato l’anniversario della tragedia della Marmolada.

Quella maledetta domenica del 3 luglio del 2022 c'era un buon sole e per gli alpinisti era la giornata ideale per una scalata. Sulle Dolomiti faceva fin troppo caldo e, improvvisamente, alle 13:43, è scoppiato l'inferno di ghiaccio. La parte superiore del ghiacciaio è crollata e una massa enorme di ghiaccio ha travolto gli escursionisti lasciando, alla fine, solo morte e silenzio. 2Voglio ricordare gli sforzi dei soccorritori, che hanno dato il massimo in quelle ore complicate: senza poter sapere se potessero cadere altre scariche, si sono fatti lasciare dagli elicotteri sul ghiacciaio, ponendo la propria incolumità un passo indietro lo spirito di servizio. Grazie al Soccorso Alpino veneto e trentino, agli uomini del Suem 118, ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine. E anche agli uomini delle istituzioni e della Protezione Civile, tutti uniti in uno sforzo corale che ha esaltato le capacità di soccorso". ha concluso Zaia.