Tour de Fans fa tappa a Vicenza: il sindaco accoglie Linus e Nicola Savino

Il sindaco Francesco Rucco ha incontrato oggi Linus e Nicola Savino per dare loro il benvenuto in città. I conduttori radiofonici della trasmissione “Deejay chiama Italia” hanno infatti fatto tappa a Vicenza in occasione del “Tour de Fans”, il viaggio in bicicletta che nelle prossime tre settimane porterà il gruppo di radio Deejay in giro per l’Italia.

Da parte del sindaco il ringraziamento per aver scelto Vicenza come una delle tappe del tour e la consegna ai due conduttori di un libro illustrato della città.

Vicenza ha visto ieri alle 19 l’arrivo su due ruote di Linus e Nicola Savino, partiti da Desenzano del Garda dove si è svolta la seconda tappa del tour. Mercoledì mattina l’appuntamento con “Deejay chiama Italia” è stato condotto quindi da Vicenza. Alla città e alla provincia berica è stata dedicata parte della trasmissione.

Prima di risalire in sella per la terza tappa, con direzione Treviso, Linus, Savino e il gruppo di radio Deejay coinvolto nell’iniziativa hanno incontrato il sindaco all’hotel Viest. Presenti anche alcuni fan della trasmissione.