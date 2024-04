Brividi a 193 chilometri all'ora, la montagna russa più veloce al mondo è vicentina

La giostra più adrenalinica al mondo è “Made in Vicenza” e si chiama “Top Thrill 2”. L’ha realizzata la ditta top nella costruzione di attrazioni per i parchi di divertimento: la Zamperla Spa. Nei giorni scorsi, nel parco divertimenti di Cedar Point a Sandusky, in Ohio negli Stati Uniti, è stata infatti inaugurata la montagna russa più alta e più veloce del pianeta, la Top Thrill appunto, 193 chilometri orari che sfrecciano in caduta a un’altezza di 128 metri.

Un triplo lancio di 20 posti per i più coraggiosi, il primo in avanti di 119 km/h, seguito da un secondo indietro a 163 km/h e quindi il terzo lancio in avanti più veloce al mondo che arriva fino a 193 km/h.

La montagna russa, che segna il debutto dei treni Lightning per i roller coaster di Zamperla, rappresenta un enorme passo in avanti nella tecnologia per il thrilling nei parchi divertimenti.