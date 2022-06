Nuovo singolo per Thomas: fuori "806"

Il 22enne bassanese Thomas Bocchimpani lancia "806". Il cantautore ex Amici torna con un brano che segna una nuova consapevolezza e una maturazione artistica dopo un periodo di ricerca e di scrittura.

"806" è parte integrante di un progetto dal respiro internazionale che vedrà Thomas impegnato in una serie di appuntamenti live che metteranno in luce la sua vocalità, la sua poliedricità e la talentuosa personalità da performer.



"Questo singolo – spiega il cantautore – rappresenta sia un traguardo artistico ed autoriale sia il nuovo punto zero nella mia giovane carriera. Dopo questi anni di esilio dai grandi palchi sono tante le cose che ho da dirvi, ma come sempre lascerò parlare la musica per prima. Vi avviso: munitevi di scarpe comode, qualche accessorio vintage e un buon impianto per ascoltare il nuovo sound perché una volta premuto play non smetterete di ballare!"