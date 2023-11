Thiene, cimitero sorvegliato dai Falchi Altovicentino

Thiene, Festa "Ognissanti" e commemorazione "Defunti". Come ogni anno, anche in questi giorni L'Associazione "Falchi Altovicentino", convenzionata con l'Amministrazione comunale di Thiene, ha eseguito un servizio di sorveglianza straordinaria al cimitero di Thiene per garantire un migliore livello di sicurezza. La generosa presenza dei Volontari, rigorosamente in uniforme e pertanto costante punto di riferimento, è stata veramente molto gradita dalle numerosissime persone che hanno deciso di omaggiare i defunti.

Nel corso del servizio, probabilmente confusa da una giornata emotivamente molto importante, una signora anziana si è avvicinata ai Volontari dicendo di avere perso di vista i propri familiari. Dopo averla rassicurata e tranquillizzata, i Volontari ne hanno agevolato il ricongiungimento con i familiari.