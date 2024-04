Bacino sull'Astico? «Costi più che raddoppiati» e «grave mancanza di trasparenza»

Non solo la Regione Veneto sta de facto impedendo un reale accesso agli atti a coloro che sono interessati dalle procedure di esproprio per il bacino sull'Astico tra Breganze e Sandrigo, ma l'opera (pensata per accumulare l'acqua piovana da utilizzare per esempio nei periodi di secca o come cassa anti-piena), su cui permangono diverse di tipo ambientale è pure lievitata di prezzo. È questo il succo di una nota al curaro diramata ieri 18 aprile da Sergio Carrara per conto del Coordinamento per la tutela del territorio di Breganze e per conto del Laboratorio Astico Tesina di Sandrigo. La vicenda, che è nota da tempo, aveva fatto registrare l'ultimo acuto della rete ambientalista locale nel dicembre del 2022.

IL DISPACCIO

I comitati nel loro dispaccio di ieri prendono atto di come la Regione Veneto, pur parlando di opera identica rispetto a quella riferibile al primo progetto del 2015, abbia dovuto dare vita ad una nuova procedura di esproprio. Il che ha riaperto i termini per tutta una serie di deduzioni che i diretti interessati ma anche i semplici cittadini possono indirizzare sia agli enti locali che alla stessa Regione a palazzo Balbi, dove la giunta capitanata dal leghista Luca Zaia da tempo preme perché l'opera sia realizzata: un'opera molto cara anche ad un altro leghista di peso ossia Roberto Ciambetti, potente presidente del consiglio regionale veneto che è di Sandrigo.

IL J'ACCUSE

E non è finita perché gli estensori della nota denunciano come il costi del bacino (che sarà ubicato per l'appunto nella fascia pedemontana dell'Est vicentino, nel riquadro una veduta del municipio di Sandrigo) nel tempo «siano più che raddoppiati» anche perché solo la spesa per gli espropri, da sempre uno dei punti deboli del progetto, è passata da «3,5 a quattro milioni di euro». Gli stessi comitati sono anche preoccupati per le svariate conseguenze sull'ecosistema. Parlano infatti di rischi di «inquinamento per la falda acquifera» anche in relazione alla presenza di una ex discarica di rifiuti solidi urbani ricompresa proprio nell'area di progetto.

LA BORDATA

Poi un'ultima bordata: «Apprendiamo dai giornali» che l'assessore regionale all'ambiente Giampaolo Bottacin della Lega «annunci un prossimo avvio dei lavori. Nel nostro approccio di sorveglianza attiva a tutela del territorio e a fronte di questa evoluzione del processo di realizzazione del bacino di laminazione, prendiamo atto di come la stessa Regione Veneto prosegua nel suo intento di realizzare l'opera, anche se non è ancora arrivata la sentenza di ricorso al progetto, presso il Tribunale superiore delle acque». Tribunale davanti è pendente per l'appunto un processo amministrativo. Si tratta di un ricorso è stato promosso «dai Comuni di Breganze, Sandrigo e Montecchio Precalcino» rispetto al quale «la sentenza è attesa tra maggio e giugno del 2024».