Condannati gli ex vertici del Nevi: «Ora i soldi vanno restituiti ai cittadini»

La recentissima condanna di primo grado inflitta dalla Corte dei conti nei confronti degli ex vertici del Consorzio di polizia locale del Nordest vicentino (il Nevi) deve far riflettere tutti. Ma soprattutto il nuovo board deve chiedere i soldi indietro a tutti coloro i quali hanno indebitamente percepito spettanze non dovute. A far sentire con forza la sua voce su un caso che sta facendo discutere la politica berica è Maria Teresa Turetta. Ieri 6 luglio infatti la segretaria regionale del sindacato Cub ha diramato una nota di fuoco in cui non si fanno prigionieri.

IL PREAMBOLO

Alcuni giorni fa la Corte dei conti del Veneto, di fatto organo di magistratura contabile che si occupa di danni erariali, ha condannato gli ex componenti del consiglio di amministrazione del Nevi Gianni Casarotto (ex sindaco di Thiene, la cui amministrazione è la capofila dello stesso consorzio pubblico); Claudio Benincà (ex sindaco di Monticello Conte Otto) e Maria Teresa Sperotto, sindaco di Fara Vicentino. Come ricorda Ecovicentino.it, i tre, rispettivamente dovranno rimborsare allo Stato quasi 100mila euro il primo, 60mila il secondo e 12mila la terza.

Si tratta in gran parte di cifre dovute per gli stipendi, ovvero i premi di risultato, incongruamente riconosciuti all'ex comandante del Nevi Giovanni Scarpellini (oggi divenuto dirigente del consorzio di Polizia locale Alto Vicentino con sede a Schio): per l'ammontare «di 175mila euro». Anche due funzionari o ex funzionari del Nevi come lo stesso Scarpellini nonché Giorgio Pattanaro sono stati condannati a rifondere l'erario: rispettivamente con seimila euro il primo e 23mila il secondo in ragione di alcune spese in tema di retribuzione del personale che sarebbero state incongruamente corrisposte.

IL VERDETTO

Queste sono le motivazioni contenute in una articolatissima sentenza, la 95-2024 datata 3 luglio 2024, e firmata dal presidente della Corte Marta Tonolo (giudice relatore Daniela Alberghini). Il caso peraltro era definitivamente deflagrato nel 2023 quando Vicenzatoday.it diede conto per la prima volta delle richieste della Procura presso la Corte dei conti che ammontavano a oltre 470mila euro. Cifra che i giudici hanno ridimensionato non accogliendo «uno dei tre capi di incolpazione» propugnati dalla pubblica accusa. Peraltro le richieste risarcitorie coprono solo gli ultimi cinque anni giacché eventuali procedimenti pregressi sono cancellati dalla prescrizione. Ma come hanno reagito i protagonisti della vicenda, i quali peraltro professano tutti la loro estraneità agli addebiti e si dicono pronti a impugnare la sentenza? Casarotto alle colonne di Ecovicentino.it spiega di voler leggere bene il provvedimento vergato dai giudici. «Fatico a capire - spiega l'ex sindaco - dove sarebbe stato il danno all'erario».

SCHNECK NEL MIRINO E L'INTERVISTA ALL'ALTO FUNZIONARIO

Sempre secondo Casarotto c'è stato un errore iniziale di inquadramento, ancora nel 2006, al momento dell'istituzione del consorzio voluto dall'ex sindaco thienese Attilio Schneck, quando Scarpellini era privo di laurea per poter essere inquadrato come dirigente. «La cosa si è trascinata di sindaco in sindaco, fino a me, ma paghiamo noi perché il controllo si ferma agli ultimi cinque anni. Stupisce che siano stati condannati pesantemente gli amministratori, con incarichi gratuiti, e molto meno i tecnici pagati per dare pareri di regolarità contabile». Non troppo dissimile è il tenore delle dichiarazioni di Scarpellini. Che ai microfoni di Vicenzatoday.it non nasconde il suo disappunto.

Frattanto però il sindacato Cub che i consorzi di polizia locale li vede come fumo negli occhi in quanto fomite di sprechi o di gestione discutibile spara ad alzo zero: anche in forza della battaglia condotta negli anni contro il Nevi. «La sentenza 95-2024 - scrive la segretaria Turetta ha riscontrato un danno erariale del valore 236 mila euro ai danni del Consorzio di polizia locale Nordest vicentino causato in gran parte ossia principalmente da erogazioni di emolumenti non dovuti all'ex comandante Giovanni Scarpellini» puntualizza peraltro Turetta ai taccuini di Vicenzatoday.it.

LA DIFFIDA E «I BUCHI NERI»

Poi un altro passaggio. «In queste ore la Cub ha trasmesso una diffida all'attuale cda del consorzio (capitanato dall'attuale sindaco thienese Giampi Michelusi) per recuperare le somme indebitamente corrisposte all'ex comandante ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile, rammentando che la prescrizione per tale tipo di violazioni è decennale. Il mancato recupero delle somme illegittimamente erogate configura a sua volta danno erariale, tanto più che gli assegni ad personam all'ex comandante perduravano da molto tempo».

Come sindacato fin dal lontano 2016 peraltro la Cub aveva «contestato e informato gli organismi competenti della costante violazione di norme amministrative, contabili e contrattuali nella gestione del consorzio. Dobbiamo anche dire che ci siamo sentiti molto soli: la compagine sindacale ha taciuto pur partecipando ai tavoli di trattativa; la politica tutta ha taciuto pur essendo informata dei fatti. Nei nostri vari esposti abbiamo più volte denunciato che i consorzi di polizia locale dovevano essere sciolti per effetto della legge 191-2009 che prevedeva la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali: un concetto più volte ripreso anche dalla consolidata giurisprudenza contabile».

Il governo di allora, precisa Turetta (nel riquadro), aveva intuito che «i consorzi di funzioni tra gli enti locali erano dei buchi neri che sfuggivano ai controlli e alle severissime norme contabili riservate al pubblico impiego nel periodo massima austerità imposto dalla finanza pubblica che, tra le altre, aveva imposto il blocco decennale dei contratti pubblici e il blocco delle assunzioni». Detto in altre parole con la sua diffida la Cub chiede allo stesso Consorzio Nevi di intentare una causa civile, in primis nei confronti di Scarpellini ma non solo verso di lui, affinché questo restituisca per l'appunto le indennità «ad personam» impropriamente percepite che potrebbero aggirarsi sui 150-175 mila euro.

SOLO LA PUNTA DELL'ICEBERG

La sentenza della Corte dei conti del Veneto quindi, conclude il sindacato di base, porta alla luce «solo una minima parte dell'effettivo danno erariale che c'è stato nella gestione ventennale del consorzio di Polizia Locale di Thiene. Come lavoratori e cittadini chiamati a rispettare sempre la legge ribadiamo un concetto che da tempo appare fuori moda, ovvero che la credibilità della politica e delle istituzioni si deve fondare su solidi principi morali; chi riveste questo compito oggi lo eserciti almeno ora per allora». In estrema sintesi, aggiunge Turetta ai taccuini di Vicenzatoday.it «ora i soldi vanno restituiti ai cittadini».

Adesso per di più nel sindacato si attende una sorta di redde rationem sotterraneo. Per anni i confederali, nonché molte sigle di base, avevano lasciato sola la Cub nella sua battaglia. Addirittura sottobanco erano arrivati «non pochi calci sugli stinchi» ogni volta che il Nevi (il cui operato era stato bersaglio anche di altre segnalazioni fra cui alcune anonime seppur molto circostanziate) era stato preso di mira da Turetta. Di contro coloro che sono stati giudicati, ove la condanna divenisse irrevocabile, potrebbero a loro volta fare a causa al funzionariato del Comune di Thiene che sul piano tecnico-amministrativo aveva a più riprese avallato ogni scelta sul consorzio: a partire dalla relazione del segretario comunale thienese Luigi Alfidi che aveva dato il via libera con un provvedimento al protocollo 22079 del 14 luglio 2017. Quell'atto potrebbe, a questo punto, divenire l'epicentro «di un nuovo terremoto politico». Questi sono almeno alcuni boatos che giungono dal municipio thienese. Dove, specie l'opposizione di centrodestra, che per mesi ha difeso la nascita del Nevi e le scelte inizialmente avallate dal leghista Schneck, anche sulla figura di Scarpellini, «per la tremarella da vergogna non riesce a trovare un buco in cui nascondersi».

ASCOLTA L'INTERVISTA A GIOVANNI SCARPELLINI