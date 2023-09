“Vicenza per il Marocco”, al via l’iniziativa di raccolta viveri e beni di prima necessità

“Vicenza per il Marocco” è l’iniziativa di raccolta viveri e beni di prima necessità promossa dall’associazione Radice e supportata dall’amministrazione a seguito del terribile terremoto che lo scorso 10 settembre ha colpito il Marocco. La campagna avrà come principale punto di raccolta il centro anziani con sede nell’ex circoscrizione 7, pronto ad accogliere i cittadini interessati a dare il loro contributo già da oggi, venerdì 15 settembre, fino al 25 settembre, tutti i giorni dalle 10 alle 19. Sabato 16 e 23 settembre sarà inoltre possibile donare viveri e beni di prima necessità anche in alcuni supermercati della città.

L’iniziativa è stata presentata, venerdì a Palazzo Trissino, dal sindaco Giacomo Possamai, dall’assessore alle politiche sociali Matteo Tosetto e da Mustapha Ouanit, segretario di Radice, associazione che rappresenta la comunità marocchina a Vicenza, insieme al volontario Abdoullah Dib. Saranno oltre 30 i volontari dell’associazione Radice che si occuperanno del punto di raccolta in via Vaccari 107, dove sono presenti gli spazi comunali adibiti a Centro anziani e gestiti da Anteas, fin da subito disponibile a collaborare all’iniziativa mettendo a disposizione alcune stanze in uso alle associazioni cittadine.

Si cercano, in particolare, cibo in scatola, vestiti caldi, coperte e lenzuola, sanitari (assorbenti, pannolini), beni di primo soccorso, farmaci, posate e piatti di plastica, biberon e latte in polvere per neonati, tende da campeggio, sacchi a pelo, sapone e shampoo, carrozzine per bambini e persone con disabilità. I beni raccolti verranno organizzati in pacchi per una persona o per famiglie con massimo tre componenti in modo tale da agevolare la consegna in Marocco. La prima spedizione avverrà il 24 settembre.