Tempo in miglioramento, nessuna segnalazione e fiumi in calo

La perturbazione che fin dalla notte si è abbattuta sul territorio Vicentino è cessata e i livelli dei fiumi Bacchiglione e Retrone stanno lentamente scendendo dopo aver raggiunto rispettivamente i 5,02 metri alle 13.10 a Ponte degli Angeli e i 2,11 metri alle 15.50 a Sant’Agostino. Il Comune segnala che non sono state riscontrate problematiche particolari, né segnalazioni da parte dei cittadini.

Il bollettino del Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto prevede maltempo in attenuazione dalla sera di venerdì. Per Vicenza dalle 20 di stasera venerdì 31 maggio alle 14 di domani sabato 1° giugno livello di criticità giallo (stato di attenzione) per il solo rischio idraulico.

In attesa del completo superamento della fase perturbata, in via precauzionale il Coc rimane operativo, insieme a una squadra del gruppo comunale di protezione civile.