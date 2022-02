Telefono Amico Bassano: "Nel 2021 più di 900 utenti, servono volontari"

Sono oltre 1.000 le richieste d’aiuto ricevute nel 2021 dal centro di ascolto di Bassano del Grappa di Telefono Amico Italia e, tra queste, più di 900 sono arrivate da nuovi utenti, ovvero persone che in passato non avevano mai sentito la necessità di chiedere aiuto. A renderlo noto, sottolineando l’urgente necessità di nuovi volontari, è il presidente di Telefono Amico Bassano Gianni Pallaro. «Dal nostro punto di vista – aggiunge Pallaro – questo secondo anno di pandemia non ha visto miglioramenti: le richieste d’aiuto continuano ad aumentare. Noi siamo un piccolo centro, composto da soli 18 volontari, ma nel 2021 ci siamo ritrovati a dover gestire più di 1.000 telefonate, per un totale di 408 ore e 51 minuti di chiamate. Facciamo fatica, ma il contributo che diamo alla rete nazionale, composta da altri 19 centri distribuiti in tutta Italia, è fondamentale e vogliamo che lo sia sempre di più. Per questo abbiamo bisogno di tanti nuovi volontari, che ci permettano di rispondere a molte più richieste d’aiuto».

I dati

La maggior parte delle oltre 1.000 chiamate ricevute nel 2021 da Telefono Amico Bassano sono state fatte da uomini, il 60%. La fascia d’età che ha chiamato di più è stata quella tra i 36 e i 45 anni (22%), seguita da quelle tra i 46 e i 55 anni e tra i 56 e i 65, che rappresentano entrambe il 21% delle chiamate; il 18% delle richieste d’aiuto è arrivato, invece, dalla fascia 26-35. Le difficoltà di chi ha chiesto sostegno al centro di ascolto di Bassano di Telefono Amico sono diverse, le prevalenti sono di tipo esistenziale (21%), solitudine (10%) e bisogno di compagnia (18%), problematiche familiari (10%).

Diventare volontari

I volontari di Telefono Amico rispondono a coloro che hanno bisogno di aiuto offrendo supporto attraverso l’ascolto empatico, il dialogo e la valorizzazione delle risorse interiori. L’obiettivo è restituire benessere emozionale alle persone in difficoltà, senza mai esprimere giudizi e garantendo il totale anonimato. L’attività dei volontari è molto delicata e per questo è previsto un corso teorico-pratico obbligatorio di circa 6 mesi. Il centro di Bassano del Grappa darà il via all’edizione 2022 del corso di formazione giovedì 16 febbraio. Alle ore 20.30, presso il centro Cre-Ta di S. Giuseppe di Cassola (Vicenza) ci sarà una serata di presentazione a tutti gli aspiranti volontari e l’avvio ufficiale del percorso formativo.

Il corso, al quale si viene ammessi dopo un’attenta selezione e valutazione, è finalizzato a fornire a coloro che vogliono diventare volontari gli strumenti principali per instaurare e gestire una relazione di aiuto, sia nella dimensione dell'emergenza che in quella dell'abitualità. «Le iscrizioni sono aperte: chi è interessato può inviare una e-mail all’indirizzo bassano@telefonoamico.it oppure contattarci attraverso la nostra pagina Facebook – conclude il presidente di Telefono Amico Bassano – Speriamo si iscrivano in tanti. Essere volontari di Telefono Amico Italia è un’esperienza impegnativa, ma arricchisce davvero la propria vita».