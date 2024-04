Teatro olimpico monumento nazionale: "Grande vittoria per Vicenza"

Dopo il via libera della Commissione Cultura del Senato, la Camera dei deputati ha votato a favore della proposta di legge per conferire al Teatro Olimpico di Vicenza, primo e più antico teatro stabile coperto della storia, il titolo di monumento nazionale. A darne notizia è il deputato di Fratelli d'Italia e membro delle commissioni lavoro ed attività produttive, commercio e turismo, Silvio Giovine.

"È il giusto riconoscimento al valore straordinario dell’opera - ha dichiarato l'ex assessore comunale - frutto del genio di Andrea Palladio, ampiamente studiata ed ammirata in tutto il mondo, oggi importante centro di attrazione turistica per la nostra Città. Ringrazio di cuore tutti i colleghi deputati per la sottoscrizione del pdl che ho provveduto a depositare lo scorso 28 luglio e il presidente della Commissione Cultura per la celerità con cui il provvedimento è stato esaminato. Avevamo Promesso tempi brevi e ci siamo riusciti. Per Fratelli d'Italia la valorizzazione del patrimonio culturale e storico è una priorità assoluta e ancora una volta lo dimostriamo con i fatti".