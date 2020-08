Tav Verona-Vicenza, al via ai lavori: firmato l'accordo per la realizzazione della tratta

Il ministro per le Infrastrutture ha presentato lunedì mattina in Prefettura a Verona la sottoscrizione dei due protocolli d'intesa per la realizzazione della nuova linea alta velocità sulla tratta Verona-Vicenza, assieme ai vertici di Fs, Rfi e Webuild e ai sindaci dei comuni attraversati dall'infrastruttura. I lavori inizieranno a settembre, stesso mese in cui ci sarà un importante incontro per la tratta tra Vicenza e Padova. contratto di avvio dei lavori per la realizzazione della nuova linea alta velocità Verona – Vicenza.

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha siglato l’accordo che affida al General Contractor Iricav Due - consorzio costituito per circa l’83% dal Gruppo Webuild, (Webuild e Astaldi) e per il 17% da Hitachi Rail STS, con quote minori di Lamaro Appalti e Fintecna - il primo lotto funzionale del nuovo tracciato ferroviario, per un investimento di oltre 2,7 miliardi di euro. Il progetto rappresenta la prima fase realizzativa dei tre lotti funzionali della linea AV/AC Verona – Padova e il proseguimento della Brescia – Verona, in corso di realizzazione.

In particolare, il tratto compreso tra Verona e bivio Vicenza, che si estenderà per circa 44 chilometri in territorio veneto, è suddiviso in due lotti costruttivi.

Il primo, del valore di 984 milioni di euro, è interamente finanziato e comprende la realizzazione di opere civili, sovrastruttura ferroviaria e impianti tecnologici propedeutici all’attivazione delle deviazioni della linea convenzionale Milano-Venezia; il secondo, del valore di oltre 1.7 miliardi di euro da finanziare, prevede il completamento delle opere civili, la realizzazione dell’armamento e degli impianti tecnologici. La durata stimata dei lavori è di 6 anni e 8 mesi.

Il nuovo tracciato, la cui attivazione è prevista entro il 2027, collegherà le aree urbane di Verona e Vicenza, contribuendo ulteriormente al potenziamento del sistema ferroviario nazionale, secondo le Ferrovie dello Stato Italiane, che spiegano: «La nuova infrastruttura favorirà la mobilità sostenibile promuovendo sempre più l’utilizzo del treno, a vantaggio anche dello shift modale da gomma a ferro nel settore merci, con benefici in termini di impatto ambientale e tasso di incidentalità associata alla mobilità stradale. La nuova linea consentirà inoltre di incrementare l’offerta di trasporto alta velocità lungo la direttrice orizzontale Milano – Venezia, parte integrante del Corridoio europeo TEN-T Mediterraneo, garantendo una migliore separazione dei flussi di traffico, con un conseguente incremento della capacità e della regolarità del servizio, riduzione dei tempi di viaggio e aumento della frequenza dei treni».

Il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco ha sottolineato che il Tav è «un'opera strategica per il nostro territorio e per il nostro tessuto economico grazie anche alla conferma di significative opere per la città in termini di mobilità di attraversamento con la fermata della fiera, il completo rifacimento della stazione ed il progetto del trasporto pubblico elettrico con il filobus su gomma. Lavoreremo in questa direzione ma anche per iniziare a pensare alla tratta ad est, da Vicenza a Padova. Già per il mese di settembre abbiamo fissato un appuntamento con Maurizio Gentile, amministratore delegato di RFI, per cominciare a parlarne in maniera un po' più concreta visto che, ad oggi, non c'è nessun progetto preciso. Sono opere strategiche a lungo termine che si concretizzeranno nei prossimi anni e bisognerà portare pazienza per la loro completa realizzazione ma, intanto, è positivo sapere che a settembre inizieranno i lavori per la tratta fino a Vicenza. Un primo passo importante»