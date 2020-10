Tav, primi abbozzi per disegnare il percorso a est della città

Primi colloqui preliminari anche per il tratto ad est del tracciato del Treno Alta Velocità, quello che dalla città di Vicenza proseguirà verso Padova-Venezia. Giovedì mattina il sindaco Francesco Rucco e l'assessore alla mobilità e ai trasporti Matteo Celebron hanno effettuato una conference call con i vertici dirigenziali e tecnici di Rfi con l'intento di cominciare a concretizzare il percorso ad est della città.



"E' stato un incontro propedeutico – fanno sapere il sindaco Rucco e l'assessore Celebron – durante il quale abbiamo ufficialmente chiesto di ricevere le prime proposte progettuali, iniziando ad esaminare le possibili soluzioni che tengano conto delle varie situazioni, da quelle consolidate a quelle alternative. Anche per questo importante progetto, vogliamo portare avanti una politica di condivisione con il territorio coinvolto, per cui oltre a periodici incontri tecnici con Rfi organizzeremo confronti pubblici con la cittadinanza man mano che si andrà avanti con soluzioni e progettazioni. Cercheremo di privilegiare percorsi con il minor impatto ambientale e disagio per i cittadini".



L'appuntamento di questa mattina prosegue idealmente il percorso dell'alta velocità, dopo la sottoscrizione di due protocolli d'intesa per la realizzazione della tratta Verona-Vicenza, avvenuta nella città scaligera lo scorso agosto, e l'intesa raggiunta a fine luglio a Venezia tra Regione e Comuni sul secondo lotto funzionale denominato "Attraversamento di Vicenza". Si tratta di un'opera che dovrebbe comprendere il completo rifacimento della stazione ed il progetto del trasporto pubblico elettrico.

