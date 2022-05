Tav nel mirino degli ecologisti: due proteste in vista

Sabato 21 maggio la rete ambientalista vicentina ha in programma una manifestazione contro il progetto per la linea Tav. La protesta comincerà in piazza Matteotti alle 15,oo. La novità è stata resa nota grazie ad un volantino diramato ieri dai gruppi, dalle associazioni e dai collettivi che hanno dato vita alla protesta stessa. La quale domani 19 maggio avrà peraltro un prologo a Montecchio Maggiore.

«Fino ad oggi coloro che hanno parlato di questo progetto, magnificandone ogni aspetto e nascondendo i tanti punti oscuri sono stati i partiti che apprezzano l'opera in una con le categorie economiche favorevoli a partire da Confindustria» fa sapere Francesco Pavin, uno dei volti più noti della associazione Caracol Olol Jackson, la quale fa parte della galassia che nel Vicentino contesta un progetto che invece, tra gli altri, sta molto a cuore al governo capitanato dal premier Mario Draghi nonché alla giunta regionale veneta.

Pavin ai microfoni di Vicenzatoday.it, tra le tante, fa sapere che l'opera in termini di produzione di gas serra ne creerà molti di più di quanti sulla carta «ne dovrebbe ridurre fermo restando il fatto - rimarca l'attivista - che il progetto che nel nostro caso riguarda la tratta Verona. Montebello, Montecchio Maggiore, Vicenza». E proprio in relazione ai disagi che i lavori preliminari ai cantieri stanno creando nella provincia berica, proprio a Montecchio Maggiore domani alle 17,oo, gli attivisti hanno in programma un presidio davanti al casello della autostrada Brescia Padova, proprio ad Alte Montecchio, giustappunto lì dove i disagi legati alla chiusura di via Battaglia si sono avvertiti in modo più acuto.

ASCOLTA L'AUDIO-INTERVISTA A FRANCESCO PAVIN