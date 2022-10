Tav e industria bellica: s'infiamma la protesta

Tav e industria bellica sono il fronte caldo di quella parte del Vicentino che protesta scende in piazza. Ieri 18 ottobre in serata una trentina di attivisti della rete berica No Tav ha dato vita ad un colorato sit-in in corso Palladio davanti a palazzo Trissino. Appresso, in poco meno di una ventina, sono entrati nella sede municipale incatenandosi davanti agli uffici della giunta comunale. All'esecutivo di centrodestra capitanato dal sindaco Francesco Rucco, che da tempo conosce il problema peraltro, contestano la mancanza di un percorso partecipativo rispetto «alle colossali criticità relative al progetto di attraversamento di Vicenza da parte della linea ferroviaria ad capacità». La questione è nota. E da mesi sta mettendo in imbarazzo tutta la politica berica sia nel campo del centrosinistra che in quello del centrodestra. L'opera è stata voluta fortissimamente dall'ex sindaco di Vicenza (il democratico Achille Variati) che è riuscito negli anni passati a dar corpo ai desiderata delle categorie economiche venete.

IL DIETROFRONT

Il centrodestra, in parte favorevole a quel progetto ma divenuto più scettico, almeno sulla carta, durante le ultime elezioni comunali vinte anche con la promessa di rivedere il piano, ha deciso di fare marcia indietro, spianando una strada già tutta in discesa al raddoppio del passaggio ferroviario. E così con la politica a far da pesce nel barile (con l'eccezione di Europa verde che ieri in una nota di fuoco, ha criticato aspramente il Tav - alta capacità e Rucco) sono stati gli antagonisti del centro sociale Bocciodromo di Vicenza a guadagnarsi la ribalta mediatica. Ieri infatti alcuni di loro, non avendo avuto una garanzia «scritta, chiara ed inequivocabile circa l'impegno della maggioranza» a convocare «un Consiglio comunale straordinario dedicato al tema del passaggio del Tav - alta capacità per Vicenza», gli attivisti hanno deciso di accamparsi davanti alla sala della giunta, quando poi uno dopo l'altro senza opporre alcuna resistenza a suon di punture di spillo ironiche all'indirizzo dell'esecutivo sono stati portati via dalle forze dell'ordine che coordinate dalla Digos, con discrezione, avevano seguito le fasi dell'evento. Lo spostamento dei dimostranti dall'androne municipale fino all'esterno di palazzo Trissino è gravato in massima parte sulla polizia municipale che comunque è stata assistita dagli uomini della Polizia di Stato mentre poche unità dei carabinieri e della Gdf (durante una serata improntata alla denuncia politica ma anche alla goliardia) hanno optato per presidiare corso Palladio.

PRESIDIO IN VISTA A MONTECCHIO MAGGIORE

Ancora diverso poi invece è lo scenario che si prospetta dopodomattina a Montecchio Maggiore dove dalle 10 alle 13 Unioncamere Veneto e la Camera di Commercio di Vicenza hanno organizzato un simposio a villa Cordellina. Un simposio dedicato agli attuali scenari geo-strategici e geo-economici al quale sono state invitate «tutte le imprese venete interessate ad operare nel mondo della difesa nazionale». Il fatto che il meeting sia stato organizzato con la benedizione del «Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti» ossia il massimo organo tecnico che ha una notevole voce in capitolo nella politica italiana degli stessi armamenti non è passata inosservato. Tanto che dalle 10 in punto di dopodomani 21 ottobre fuori dai cancelli di villa Cordellina infatti Unione popolare - Up, il sindacato di base Usb ed alcuni gruppi della galassia pacifista veneta daranno vita ad un sit-in di protesta.

LA STILETTATA DI FOGAGNOLI

«Mentre la popolazione civile muore sotto le bombe in Ucraina, mentre la crisi energetica e sociale colpisce in modo sempre più violento giovani, lavoratori e pensionati nel nostro Paese, questo incontro - fa sapere in una nota diramata oggi Roberto Fogagnoli uno dei portavoce di Unione popolare nel Vicentino - rappresenta in modo emblematico le priorità delle classi dirigenti italiane: non fermare la guerra ma fare profitti con quest'ultima. In altre parole - spiega Fogagnoli che è anche il segretario per la provincia berica di Rc - l'obiettivo dei nostri ceti dirigenti non è quello di arginare la crisi bensì alimentarla. D'altronde - attacca Fogagnoli - l'intero arco parlamentare a marzo ha votato per l'aumento delle spese militari al 2% del Pil. Con quei tredici miliardi in più all'anno, provenienti dalle tasse dei contribuenti e sottratti all'istruzione e alla sanità pubbliche, si dovrà pur fare qualcosa, no?» si domanda sarcasticamente il segretario nella chiusa della sua nota. Non va per il sottile nemmeno Claudio Germano Raniero che ai taccuini di Vicenzatoday.it parla di convegno «caro alla lobby delle armi».