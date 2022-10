Tav, la Cgil chiede a Rucco maggiore condivisione

«È grave e sbagliato che su un tema di grande impatto sulla città come il passaggio del Tav a Vicenza il sindaco non abbia deciso di convocare preventivamente il Consiglio comunale. Ed è un grave errore che per un'opera così rilevante l'amministrazione sia rimasta in silenzio per quattro anni e che il primo cittadino Francesco Rucco si sia limitato ad organizzare una assemblea pubblica al teatro civico il 27 settembre scorso evitando peraltro di aprire un confronto preventivo con le forze sociali ed i cittadini: soprattutto nei quartieri maggiormente interessati, con il fine ultimo di una gestione maggiormente partecipata dell'impatto dei cantieri sui residenti». È questo uno dei passaggi chiave di una nota diramata ieri 24 ottobre da Giampaolo Zanni, segretario della Cgil berica. Il tema è noto ed in città sta scaldando gli animi da mesi: mentre il sindacato prende posizione la rete No Tav del Vicentino è in fermento. Alcuni giorni fa c'era stato un blitz a palazzo Trissino, sede dell'amministrazione municipale. Per di più in queste ore fra gli attivisti poi è cominciato a circolare un video di origine sconosciuta dal contenuto goliardico in cui viene preso di mira non solo Rucco, ma viene preso di mira pure l'ex sindaco democratico Achille Variati: da sempre uno dei maggiori fautori del progetto dell'attraversamento del Tav - alta capacità per il capoluogo berico.