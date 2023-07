Tav, via libera per l'attraversamento di Vicenza

È stato approvato il progetto definitivo dell’attraversamento di Vicenza, secondo di tre lotti funzionali della linea AV/AC Verona-Padova e prosecuzione del lotto Verona-bivio Vicenza, già in corso di realizzazione. Lo ha reso noto venerdì Rfi. Con l'ordinanza del commissario straordinario Vincenzo Macello, prende forma una delle opere più importanti per completare il collegamento alta velocità sulla linea ferroviaria che attraversa tutto il Nord da Torino a Venezia passando per Milano. L’attraversamento di Vicenza si sviluppa per circa 6,2 km di nuova linea da Altavilla Vicentina fino alla stazione di Vicenza, prevedendo inoltre il rinnovo di 4,8 km della linea esistente ed è diviso in due lotti costruttivi.

Il primo lotto, interamente finanziato, comprende la realizzazione di opere civili e degli impianti tecnologici propedeutici alla deviazione della linea convenzionale e di stazione; il secondo, ancora da finanziare, prevede il completamento delle opere civili, degli impianti tecnologici necessari all'attivazione della nuova linea AV/AC e del piano regolatore di stazione. La spesa prevista è di 2.180 milioni, 1.075 milioni del primo lotto e circa 1.105 milioni del secondo.

Se da una parte l'ordinanza specifica che ci saranno "interventi di ridisegno paesaggistico e urbanistico della stazione di Vicenza e con la realizzazione della nuova fermata Vicenza Fiera", dall'altra sottolinea che "sono in corso interlocuzioni con le amministrazioni locali al fine di effettuare approfondimenti progettuali per una migliore integrazione delle opere viarie e delle attività di cantierizzazione con il contesto cittadino". Nell'allegato all'ordinanza numero 15, sono infatti presenti 78 prescrizioni e due raccomandazioni per un ammontare pari a 5,8 milioni.

Tra le raccomandazioni, la salvezza del Palakiss in via dell'Oreficeria mentre tra le prescrizioni sono presenti i punti più cruciali della realizzazione dell'opera. Nel documento si parla di verificare, nella fase progettuale, possibili ottimizzazioni nelle tempistiche per la "demolizione e il rifacimento del cavalcavia “viale del Sole/Scaligeri” (Ponte Alto) e, ferma restando la realizzazione della barriera antirumore dell’opera ferroviaria, "verificare la possibilità di una demolizione solo parziale del fabbricato “Dopo lavoro ferroviario” con conseguente riorganizzazione degli spazi interni all’edifico". Inoltre, continua l'ordinanza, "al fine di migliorare l'inserimento urbanistico dell'opera e garantirne maggiore funzionalità, sicurezza e percorribilità, sostituire la previsione di sottopasso ciclo-pedonale sul sedime deII'ex cavalcaferrovia Ferreto de Ferreti, con una passerella ciclopedonale".