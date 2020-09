La città del grifo punta sul controllo elettronico, installati tre nuovi Targasystem

Operative da pochi giorni, tre nuovi accessi saranno controllati 24 ore su 24, grazie alla lettura e controllo targa automatico, nello specifico: San Zeno, lungo la direttrice che collega con Montecchia di Crosara, San Bortolo, lungo la strada che collega a Roncà,Tezze, lungo la direttrice che collega con Trissino.



Con i tre nuovi dispositivi Targasystem inaugurati mercoledì, la città di Arzignano ha quasi completato il perimetro di controllo totale del proprio territorio. Un utile strumento a disposizione della Polizia Locale e di tutte le forze dell'ordine.



Il sistema di lettura, controllo e registrazione targhe, permetterà non solo di individuare eventuali pirati della strada ma anche mezzi usati nei reati, senza assicurazione„ o segnalati per qualche reato, mezzi privi di copertura assicurativa e di revisione.“

"I recenti episodi di cronaca - ha spiegato il sindaco Alessia Bevilacqua - hanno dimostrato quanto siano importanti per individuare velocemente i pirati della strada, i veicoli non in regola o di facilitare le indagini in caso di presenza di malintenzionati nel nostro territorio. Abbiamo capito l'importanza della rete Targasystem e la stiamo rendendo sempre più efficiente ed estesa".



"Entro il 2021, con le telecamere di Restena e Mantovano - sottolinea Enrico Marcigaglia, vcesindaco e assessore Sicurezza - avremo circa 20 telecamere a lettura targa automatica, e completeremo un sistema di controllo perimetrale assolutamente unico e all'avanguardia per garantire controllo su tutto il territorio. Un sistema automatico ed efficace sui flussi di ingresso e di uscita che ci distingue in tutta la Regione Veneto per estensione e capillarità."