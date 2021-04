"Non parli mai di Cristian". E Tara sbotta con i fan

Non si danno pace i sostenitori della coppia nata 9 anni fa nel dating show Mediaset. Nonostante Tara e Cristian abbiamo interrotto il loro rapporto la scorsa estate, con tanto di dichiarazione social, sono in molti a sperare che tra i due ci possa essere un ritorno di fiamma. Il rientro su Roma dopo qualche mese trascorso a Vicenza (terra natale dell'ex corteggiatrice) aveva fatto sognare i fans che intravedevano la possibilità di un passo indietro da parte di entrambi ma, le risposte "seccate" delle ultime ore lasciano intendere che non ci sia alcun margine per recuperare il rapporto.

Durante una chiacchierata con i followers sui social Tara si è trovata infatti ad essere bersaglio di domande "scomode" come: "Non parli mai del rapporto con Cristian" o " In che rapporti siete rimasti tu e Cristian". Con una certa freddezza l'ex corteggiatrice ha risposto così: "Rispondo una volta per tutte...siamo adulti e da tali ci comportiamo. Nulla di più e nulla di meno"; "Basta che sappiamo noi le nostre cose e tali rimarranno. Ci siamo lasciati e basta". E su insisteva sull'argomento sottolineando come lei fosse tornata nella case nella quale viveva con l'ex marito lei ha dichiarato di non vederci nulla di male.