Tara balla da sola, la sua nuova vita da single

Ha deciso di ripartire da lei, dai suoi affetti, dalle origini, mettendo da parte gli ultimi otto anni della sua vita. Tara Gabrieletto, influencer vicentina, nota al piccolo schermo per la sua storia d'amore con l'ex tronista Cristian Gallella, è tornata a Vicenza e qui si sta ricostruendo la sua vita.

Nonostante la coppia fosse diventata pubblica, ha deciso di mantenere il massimo riserbo sui motivi che li hanno portati a prendere due strade diverse. In più occasioni la vicentina ha rimpallato le domande dei followers curiosi increduli alla notizia della fine della storia con Cristian Gallella ma, al tempo stesso, non ha mancato di lanciare qualche frecciatina a mezzo social, che i più attenti hanno notato.

In primis dichiarando che, in fase di separazione, non ha dovuto litigare per la gestione dei tre cani e tre gatti che vivevano con la coppia. Anzi, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dichiarato che ora persino i cani sono più sereni. Sintomo che nella coppia la serenità fosse svanita da tempo?

Se così fosse, i due hanno saputo tenere ben nascoste queste difficoltà, dal momento che sino a maggio, nelle stories della vicentina c'era il compagno e nulla lasciava pensare ad un amore al capolinea. Parlavano di figli, di amore per tutta la vita e invece, a nemmeno quattro anni dal Sì tutto sembra essere svanito. Cosa comune a molte coppie, ma loro non era come tanti altri, proprio perchè il loro amore era sbocciato sotto i riflettori e in un certo senso amplificato.

Sta di fatto che la loro rottura ha portato l'influencer anche a rivalutare i propri affetti, o almeno così sembra dalle ultime azioni a mezzo social. Tra followers "rimossi" a frecciatine sulle stories Instagram, la vicentina ha infatti ha dichiarato come "sia facile rimanere amici quando tutto va bene". Frasi che hanno portato "il mittente", una delle più care amiche della coppia, a rispondere con dei post che sembrano avere come destinatario proprio Tara, accusata di falsità.

Eppure, il bel Gallella, nel fine settimana era geograficamente vicino alla sua ex. Sono infatti comparsi una serie di post che immortalavano l'ex tronista ospite nel Padovano e in molti forse sognavano che dietro a questa sua trasferta veneta ci fosse un ritorno di fiamma, pensiero svanito in fretta.

Lei in giro con le amiche, a sistemare casa nuova, presa dalle commissioni, lui più libero che mai si mostra sui social come mai aveva fatto dal momento che si definiva anti social ma, a quanto pare, la separazione lo ha portato ad una rivoluzione negli approcci con i suoi followers.

Certo è, che quella favola d'amore che aveva fatto sognare in molti, ora sembra essere solo un lontano ricordo.