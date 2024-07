Lavori in Tangenziale sud: chiusa in entrambe le carreggiate

Per attività di rifacimento pavimentazione la Tangenziale Sud di Vicenza, in entrambe le carreggiate (sia in direzione Torri di Quartesolo che in direzione Vicenza Est) dalle 21 di venerdì 12 luglio alle 6 di lunedì 15 luglio.

I viaggiatori provenienti da Vicenza Ovest e diretti a Torri di Quartesolo dovranno uscire al casello di Vicenza Est mentre quelli provenienti da Torri di Quartesolo e diretti a Vicenza Ovest non potranno accedere in Tangenziale Sud di Vicenza. Le deviazioni saranno segnalate sul posto.