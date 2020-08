Vacanzieri di rientro da Grecia, Malta, Spagna e Croazia: tutti i punti Ulss per tamponi

A partire da oggi, sabato 15 agosto, per chi rientra da Spagna, Croazia, Grecia e Malta può fare i tamponi con accesso diretto (quindi senza prenotazione) come da disposizione dell'ordinanza sottoscritta dal governatore del Veneto Luca Zaia per monitorare quello che è il problema attuale relativamente ai contagi da Covid-19 ovvero il "virus d'importazione".

Per quanto rigurda il territorio Vicentino, saranno attivi quattro punti nell'Ulss 7 e tre nell'Ulss 8. Nello specifico:

Bassano: presso ospedale San Bassiano;

Santorso: presso ospedale Alto Vicentino;

Marostica: centro 5.5 Prospero Alpino, via Panica, 13-17;

Schio: Casa della Salute, via De Lellis.

Ospedali di Vicenza

Ospedale di Arzignano

Ospedale di Noventa Vicentina.

Saranno attivi 7 giorni su 7 con orario 7-13, festivi inclusi.

L’accesso sarà diretto, senza obbligo di prenotazione e senza necessità di prescrizione da parte del proprio medico di medicina generale. Sarà sufficiente un’autodichiarazione circa il fatto di essere rientrati da uno di questi Paesi dopo il 13 agosto. Il cittadino potrà inoltre scegliere le modalità di ricezione dell’esito: via mail, via sms o tramite il proprio Medico di Medicina Generale.

Per quanto riguarda le disposizioni dell'Ulss 8, pur non essendo obbligatoria, la prenotazione rimane comunque consigliata, per evitare attese ed assembramenti: basterà chiamare il numero verde 800277067 attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 14.00, o mandando una mail a sisp.vicenza@aulss8.veneto.it.

Mentre Ulss 7 dichiara che non è più necessario contattare preventivamenteper la prenotazione dei tamponi ma l’email rientro.estero.sorveglianza@aulss7.veneto.it ed il numero verde aziendale 800 938800 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.00) rimangano attivi per informazioni.

In attesa del tampone e del relativo esito le persone devono rimanere in isolamento fiduciario presso la propria abitazione.

Invece, i cittadini che rientrano da Croazia, Grecia, Malta e Spagna avendo effettuato un tampone risultato negativo nelle 72 ore antecedenti al rientro in Italia, devono semplicemente mandare una mail a rientro.estero@aulss8.veneto.it allegando un documento di identità, indicando un numero di telefono e dichiarando, sotto la propria responsabilità, di aver eseguito il tampone risultato negativo (allegando possibilmente il referto). Possono circolare liberamente e non riceveranno alcuna ulteriore comunicazione.