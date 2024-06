Pfas in Pedemontana? Da rifare l'impianto di filtraggio della galleria

Mentre domani 25 giugno è prevista l'inaugurazione del nuovo casello di Montecchio Maggiore che di fatto costituisce l'anello di connessione definitivo tra la A4 - Brescia Padova e la Superstrada pedemontana veneta, proprio su quest'ultima opera, più nota come Spv, rischia di abbattersi una nuova tegola. Quattro mesi fa infatti il Ministero dell'ambiente ha inviato a palazzo Balbi un aut aut perentorio chiedendo lumi sullo stato della contaminazione da Pfas ascrivibile ai materiali usati per la realizzazione dei tunnel della stessa Spv: in particolare quello che collega Castelgomberto in Valle dell'Agno al comprensorio del Leogra nel Comue di Malo (nella foto di repertorio il cantiere della galleria in zona Malo-Vallugana oggi completato) e dintorni. La situazione è così incerta che comincia a fare capolino l'eventualità che si debbano riscrivere alcune autorizzazioni o alcune parti del procedimento che hanno portato al via libera della grande infrastruttura che parte da Montecchio Maggiore nell'Ovest vicentino per giungere a Spresiano nel Trevigiano.

PFBA A GOGO: OLTRE 6900 NANOGRAMMI SU LITRO

La richiesta del Ministero è giunta a palazzo Balbi il 23 febbraio 2024 col protocollo 94752. Una prima risposta parziale porta la firma di Giuseppe Fasiol il direttore dell'Area infrastrutture e lavori pubblici della Regione Veneto: la data è quella del 4 marzo 2024. Il primo elemento che salta all'occhio riguarda il monitoraggio circa la presenza nelle acque di scolo del cantiere del Pfba. Si tratta di un composto chimico industriale usato per indurire cementi e calcestruzzi.

Fa parte della sterminata famiglia dei Pfas, «i temutissimi derivati del fluoro» al centro dell'affaire Miteni. Da Roma avrebbero chiesto i dati delle presenze di questo contaminate lungo il percorso della Spv, specie a Malo, prima che cominciassero i lavori. La Regione in questo senso ha spiegato che non esistevano prescrizioni normative che all'epoca rendessero obbligatoria la ricerca di quegli inquinanti.

«Le acque dei dreni raccolte dalla concavità finale della galleria» in zona Malo, si legge, «ritenute prive di contaminazione in fase progettuale», una volta analizzate hanno evidenziato «la presenza del parametro Pfba in concentrazione significativa pari a 6990 nanogrammi su litro». Un valore che ha destato preoccupazione tanto che la Regione ha, quindi, richiesto al Concessionario incaricato di realizzare e gestire la superstrada (ossia la italospagnola Sis-Spv) «azioni urgenti, cui la ditta ha fornito riscontro proponendo l'attivazione di un nuovo impianto di filtrazione a carboni attivi per l'abbattimento della concentrazione di Pfba allo scarico del microtunnel, da posizionare nei pressi dell'imbocco della galleria, lato Treviso, nel

comune di Malo».

Poi c'è un altro passaggio dirimente. «A tale riguardo, particolare attenzione si è posta alle acque di drenaggio raccolte nel tratto in cui la galleria

presenta un flesso che, analizzate periodicamente da Arpav, hanno fatto rilevare concentrazioni molto elevate di Pfba». Per questo motivi gli uffici hanno richiamato il Concessionario «a provvedere al più presto al revamping dell'impianto esistente, in maniera da ottimizzarne le prestazioni, con particolare riferimento alle effettive portate di acque di drenaggio afferenti all'impianto e al carico inquinante delle stesse in termini di Pfba».

IL «REVAMPING»

L'Italiano è un po' farraginoso: ma il succo è semplice. Palazzo Balbi chiede al concessionario di riadattare, appunto mediante «revamping» il sistema di filtraggio anti Pfas realizzato ad uso cantiere. Il che potrebbe de facto comportare una realizzazione ex novo degli impianti. Il timore infatti è che i Pfba (che dei Pfas sono una sotto-categoria) usati per indurire cementi e calcestruzzi durante la fase di cantiere, continuino a essere rilasciati nell'ambiente, col rischio che finiscano nell'Orolo. Torrente che, lambendo Malo e passando per Isola Vicentina e Costabissara, giunge fino a Vicenza confluendo nel Bacchiglione.

Il problema era già stato sollevato in passato sia dall'Arpav che dai comitati ambientalisti. Dai due fronti, per strade diverse, erano giunti alla magistratura non poche segnalazioni. Rispetto alle quali la procura di Vicenza indaga da tempo: senza che dello stato dei fascicoli si sappia granché. Ad ogni buon conto la Regione Veneto ritiene che l'impatto ambientale dovuto all'utilizzo dei Pfba nelle grandi opere non fosse prevedibile a causa del mutato assetto normativo che ha preso corpo nel tempo.

PROCEDURA VIA DA RIFARE? GLI SCENARI

E pertanto, detto alla grezza, chiede al Ministero dell'ambiente di valutare la eventualità di riapprovare la Via di specie ossia la Valutazione di impatto ambientale. Il che, ove avvenisse, permetterebbe a coloro che ne hanno diritto di indirizzare agli enti preposti le osservazioni del caso: fermo restando che vista la complessità della normativa vigente, sulla procedura finirebbe per stagliarsi una serie di incognite ad oggi difficilmente prevedibili. Per di più di recente, in questo caso il Ministero dei trasporti, ha avviato una indagine sulla sicurezza delle gallerie della Spv: dopo che in queste ultime si erano registrate crepe e importanti venute d'acqua.