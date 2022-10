Superenalotto, premi non ritirati: cercasi vincitori in Veneto

Può accadere che, un giorno, ti ritrovi ad aver vinto 50mile euro grazie all’iniziativa speciale “Super Estate” di SuperEnalotto SuperStar, che ha assegnato ben 300 premi garantiti nell’arco di 3 concorsi speciali consecutivi (n. 83 di martedì 12 luglio 2022, n. 84 di giovedì 14 luglio 2022 e n. 85 di sabato 16 luglio 2022). E mentre in molti stanno già gustando i benefici della vincita inaspettata, c’è qualcuno che forse non si è ancora accorto della sua fortuna.

Dei 300 premi da 50.000 euro assegnati, infatti, sono 3 quelli non ancora riscossi in Veneto, uno dei quali nel Vicentino. Una delle vincite non riscossa è avvenuta al punto vendita Sisal Caldogno di via Ponte Marchese, mentre le altre due a Borgo Veneto (Pd) e a Venezia.

Sisal ricorda ai giocatori di verificare i codici alfanumerici univoci legati all’iniziativa speciale presenti sulla ricevuta di gioco, per scoprire se si è tra i fortunati vincitori e, soprattutto, di non dimenticare la data di scadenza per riscuotere la vincita. Le scadenze per la riscossione dei premi sono infatti il 10, 12 o 14 ottobre, in base alla data del concorso giocato.