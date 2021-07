Superenalotto, nel Vicentino un "4 Stella" da oltre 50mila euro

Nessun ‘6’ nell’appuntamento Superenalotto di sabato, ma realizzati otto ‘5’ da 25.766,58 euro ciascuno, un “5 Stella” da 644.164,50 euro e tre “4 Stella” da 53.449,00 euro ciascuno, dei quali uno nel Vicentino, come riporta Agimeg.

La vincita con il 5 Stella è stata realizzata a Carbonia (SU) presso il punto vendita Tabacchi situato in Via Lubiana 211 tramite Schedina 2 Pannelli. Mentre i 4 Stella sono stati centrati a: Gavardo (BS) presso il punto vendita Bar Tabaccheria situato in Via Terni 60 tramite Quick Pick Multistella, Grumolo Delle Abbadesse presso il punto vendita Tabacchi situato in Via Dante 2 tramite Schedina 5 Pannelli, Nuoro (NU) presso il punto vendita Tabacchi Edicola situato in Viale Funtana Buddia 23 tramite Schedina 2 Pannelli.

Il jackpot è a quota 50,4 milioni di euro, davanti ai 17 milioni dell’Euromillions e ai 21 milioni di euro dell’Eurojackpot. Negli Usa invece occhi puntati su Mega Millions e Powerball, che mettono sul piatto rispettivamente 82 e 113 milioni di dollari. cdn/AGIMEG