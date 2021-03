Superenalotto, vincita ancora non riscossa: si cerca il fortunato, ultimi giorni per la riscossione

Mancano solo 9 giorni per riscuotere la vincita da 100 mila euro realizzata a Vicenza.

Secondo le rilevazioni dell’Ufficio Premi di Sisal, il fortunato giocatore di Vicenza non si è ancora presentato per la riscossione della vincita realizzata al punto vendita Tabaccheria n. 20 di in viale Margherita, 61 nel concorso n. 134 di sabato 19 dicembre grazie all’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar “Natale 100x100” che ha assegnato 100 premi da 100 mila euro ciascuno.

Nel caso in cui la mancata riscossione fosse legata alle restrizioni sugli spostamenti causate dalla pandemia, si segnala che esse non costituiscono un ostacolo, in quanto la riscossione della vincita entro la data di scadenza risulta essere una giustificata ragione per raggiungere gli Uffici Premi Sisal di Milano o Roma.

Sisal comunica inoltre che il fortunato possessore della ricevuta di gioco contenente il codice alfanumerico vincente dell'iniziativa Natale 100x100, ha ancora soli 9 giorni per riscuotere il premio. I termini per la riscossione dei 100 mila euro legati alla vincita di Vicenza – 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino – scadranno infatti il prossimo venerdì 19 marzo 2021.