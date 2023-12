Bufera a palazzo Trissino: «No agli aumenti d'oro per dirigenti e quadri»

«I dipendenti del comune di Vicenza in assemblea sotto la pioggia hanno votato contro la proposta di aumento dei fondi da destinare ai capi area». La voce si è sollevata oggi 13 dicembre durante l'assise sindacale convocata ai Chiostri di Santa Corona dai delegati aziendali, gli Rsu, per discutere della iniziativa avanzata dall'amministrazione comunale di centrosinistra capitanata dal sindaco democratico Giacomo Possamai. Il cosiddetto caso degli stipendi d'oro paventati per alti quadri e dirigenti peraltro era già noto da giorni, dopo una presa di posizione del sindacato di base Cub per bocca della segretaria regionale Maria Teresa Turetta (la Cub è il più rappresentativo in municipio) divenuta pubblica non più tardi del 7 dicembre. Ieri l'iniziativa della giunta peraltro era stata aspramente criticata anche dal consigliere comunale Francesco Rucco, fino a pochi mesi sindaco berico a capo di una coalizione di centrodestra.

«SIAMO INCAZZATI COME NON MAI»

Ad ogni modo la novità emersa oggi riguarda la compattezza dell'assemblea nonché di tutte le sigle sindacali: «Nessun voto a favore è stato espresso nei confronti della proposta dell'esecutivo cittadino. Non c'è stato nemmeno un astenuto. Quello che abbiamo registrato oggi - hanno detto i dipendenti appena l'assemblea si è chiusa - sono tanti lavoratori imbufaliti che hanno dichiarato che gli uffici e i servizi vanno avanti lo stesso anche senza dirigenti». Tanto che attorno alle 11,oo il coro era divenuto unanime: «No agli aumenti d'oro per quadri e dirigenti. Siamo incazzati come non mai». Detto alla grossa infatti l'amministrazione propone di aumentare alcune voci per le retribuzioni di dirigenti e funzionari apicali. Un aumento che però, sostengono i sindacati, de facto avverrebbe a detrimento del monte paghe di fascia inferiore.

LA CANNONATA

Si tratta di parole durissime cui si sono aggiunte, con una sorta di preambolo, quelle di Rucco che addirittura ieri aveva diramato una nota altrettanto caustica. «In queste ore - si legge - stiamo osservando le crescenti tensioni nel Comune di Vicenza dopo le annunciate novità proposte della giunta Possamai e in particolare dell'assessore al personale Matteo Tosetto in materia di organizzazione dei servizi essenziali, in special modo per il fondo di produttività». Poi l'affondo: «Mai avevamo visto in tanti anni di esperienza amministrativa maturati sia al governo della città sia alla opposizione un atteggiamento così vessatorio ed arrogante nei confronti dei dipendenti comunali, primi a svolgere servizi essenziali per i nostri concittadini».

BURRASCA PREVISTA

In ultimo la chiusa: «Avevamo chiesto anche noi sforzi in passato per dare risposte alla città ma sempre attenti a non ledere diritti soggettivi e soprattutto la parte economica in un momento storico complicato per le famiglie ed i lavoratori che di sicuro non godono di retribuzioni adeguate al lavoro che svolgono. Ci auguriamo quindi che l'assemblea del 13 dicembre porti risposte rasserenanti per i nostri dipendenti e si torni a lavorare per il bene di Vicenza costruendo ogni passo con il dialogo costruttivo. In mancanza non resterà che attivare ogni strumento utile di protesta in capo alle opposizioni». In quest'ultimo passaggio Rucco, forse preconizzando la burrasca all'orizzonte, «è stato quasi profetico» hanno ironizzato oggi alcuni funzionari a palazzo Trissino. Ora la palla ripassa in mano all'esecutivo e alla direzione generale del Comune.