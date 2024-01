Sinergia tra scuola e Polizia per velocizzare la procedura di rilascio dei passaporti

La produzione di passaporti a Bassano del Grappa che attraverso il Commissariato di Polizia è impegnata nel rilascio dei passaporti a favore dei residenti di 57 Comuni della Provincia di Vicenza è notevolmente aumentata. Per fare pronto a questo e per offrire un supporto agli anziani o a chi ha difficoltà nell’utilizzo dei sistemi informatici il Commissariato di P.S. di Bassano del Grappa ha coinvolto gli studenti.

Gli alunni delle classi IV e V del “Liceo Ginnasio Statale G.B. Brocchi” di Bassano del Grappa, fin dalla fine del mese di dicembre 2023 e per tutto il mese di gennaio 2024, stanno infatti operando, ogni giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16, in uno sportello messo a disposizione nello stesso Commissariato di P.S., gestito da personale dell’Ufficio Passaporti.

Dieci ragazzi stanno infatti operando in un apposito sportello, al quale l’utente fornisce i propri documenti e tramite il quale sono stati fissati circa 300 appuntamenti concordati con gli operatori, anche in base alle proprie esigenze personali, secondo un calendario prestilato.

All’utente è stata direttamente fornita copia dell’appuntamento e la lista dei documenti che dovranno essere esibiti al momento dell’accesso allo sportello per il rilascio del passaporto.

È questo un valido contributo alla cittadinanza che haabbattuto in maniera sostanziale sia il numero di richieste telefoniche di fissazione degli appuntamenti da parte del cittadino, sia le segnalazioni per la mancata disponibilità di posti.

L’iniziativa ha avuto, inoltre, il plauso di molti utenti che hanno potuto sperimentare l’efficienza dei giovani studenti, presenti anche durante il periodo natalizio di vacanza scolastica, in grado di semplificare e di illustrare in maniera chiara e concreta l’iter burocratico finalizzato all’acquisizione e rilascio del passaporto.

“Studentesse e studenti del Liceo hanno potuto sperimentare “sul campo” un’esperienza non solo lavorativa, ma altamente formativa - ha spiegato la Dirigente scolastica del liceo Brocchi, Martina Polo - che sicuramente conserveranno come valido bagaglio per i progetti futuri e che ha consentito loro di mettersi a servizio degli altri. Il Progetto è una delle tante dimostrazioni di come le Istituzioni possano davvero unire le forze, contribuendo al miglioramento della qualità dei servizi e promuovendo nei giovani spirito di cittadinanza e di servizio. Un ringraziamento particolare va fatto al Comitato Genitori del Liceo Brocchi, che ha collaborato al progetto attraverso il proprio supporto organizzativo e la fornitura del materiale di cancelleria”.

Il Questore della provincia di Vicenza, Dario Sallustio ha espresso un sincero ringraziamento ai ragazzi del Lice Brocchi per l’impegno profuso e per gli ottimi risultati conseguiti, auspicando che simili programmi di sinergia con il mondo scolastico possano essere ripetuti ed ampliati.