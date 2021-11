Studenti meritevoli della scuola Ambrosoli, l'applauso della città in Loggia del Capitaniato

I 19 alunni meritevoli della scuola secondaria di primo grado G. Ambrosoli sono stati ricevuti questa mattina nella Loggia del Capitaniato dal sindaco Francesco Rucco, dal presidente del consiglio comunale Valerio Sorrentino e dall’assessore all’istruzione Cristina Tolio.

Sindaco, presidente del consiglio e assessore hanno donato agli studenti la targa della città e il libro “Andrea Palladio. Acquarelli” di Giovanni Giaconi, esprimendo il loro apprezzamento per l’impegno e le capacità dimostrate dai ragazzi.

Erano presenti anche Rosalinda Ausanio, docente di lingua e civiltà spagnola e referente del progetto scolastico volto a premiare gli studenti meritevoli; Anna Cenere, professoressa di musica; e Marcello Marchese, professore di matematica e scienze.

Il progetto promosso dalla scuola si propone di incentivare i livelli di eccellenza, riconoscendo il merito degli alunni che si sono distinti per impegno e tenacia, ancor più in un particolare momento storico come quello degli ultimi due anni.

I 19 alunni meritevoli, che frequentano attualmente le classi seconde e terze, si sono distinti per il rendimento ottenuto nel corso dello scorso anno scolastico: hanno infatti concluso le classi prima e seconda con una media tra il 9 e il 10.

La scuola ha già premiato i ragazzi con libri di narrativa, lingua italiana e straniera e dando ai cinque allievi con la media più alta un bonus in denaro da utilizzare in iniziative di istituto.