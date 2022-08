Invasione aliena imminente? No, sono i satelliti di Elon Musk

Stelle cadenti, satelliti o addirittura veicoli extraterrestri? Sui social, nelle ultime ore, stanno spopolando fotografie di strani oggetti luminosi, immortalati nel solcare, in rigorosa fila indiana, il cielo notturno vicentino. In molti si domandano di cosa possa trattarsi, e non manca chi si cimenta nel formulare le ipotesi più bizzarre. Alcuni lettori, che ringraziamo molto, hanno inviato alla redazione foto e video del curioso fenomeno.

Ma di cosa si tratta? Niente paura, ufo o meteoriti non c’entrano nulla. Gli oggetti fotografati nelle ultime ore sono i satelliti di Starlink, il progetto dell’azienda Space X di Elon Musk, nato con l’ambiziosa idea di creare un accesso globale a Internet a banda larga, sfruttando appunto una costellazione di satelliti. L’ultimo lancio di SpaceX è avvenuto il 19 agosto, ed è il responsabile delle scie luminose riprese dai vicentini in queste ultime ore.

Ma perché questa forma tanto particolare? Ogni missione Starlink invia in orbita decine di satelliti, agganciati al secondo stadio del Falcon, la parte terminale del razzo. A un certo punto i satelliti si sganciano, separandosi uno dall’altro. Per qualche giorno, essi rimangano a una distanza breve e allineati sulla stessa orbita, dando quindi origine al particolarissimo fenomeno luminoso.