Cinque morti a Brandizzo, l'Usb manifesta la sua solidarietà

«Basta stragi sul luogo di lavoro, basta omicidi sul luogo di lavoro». È questo uno degli slogan che oggi pomeriggio attorno alle 17 ha portato a manifestare una decina di supporter del sindacato indipendente Usb davanti alla Stazione di Vicenza: tra questi c'era il segretario di Usb trasporti per il Veneto Massimo D'Angelo. L'azione, motivata in un breve dispaccio diffuso oggi 31 agosto in mattinata in un volantino, è stata motivata in ragione dell'incidente mortale sul lavoro, sono cinque i decessi registrati, che nella notte tra il 30 e il 31 agosto ha colpito ha colpito alcuni operai ferroviari a Brandizzo nel Torinese. Anche il sindacato di base Cub, in una nota diffusa questo pomeriggio dal segretario per il Vicentino Giovanni Novello, ha preso una dura presa di posizione non solo sull'accaduto ma anche sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro e delle esternalizzazioni selvagge. Rivendicazioni presenti peraltro anche nella nota di Usb.