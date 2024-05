Strage di anfibi al lago di Fimon: “Evento ciclistico autorizzato in pieno periodo di migrazione”

Nel weekend del 4 e 5 maggio migliaia di giovani anfibi che erano intenti a lasciare le acque del lago di Fimon per migrare verso le zone limitrofe sono stati uccidi dal passaggio di ciclisti e mezzi di supporto per una manifestazione ciclistica, di grande impatto e portata, autorizzata dalla Provincia. Il fenomeno della migrazione è del tutto naturale, un evento biologico prevedibile e annunciato proprio in queste settimane.

“La decisione della manifestazione ciclistica entra in contrasto con l'autorizzazione, fornita al contempo al gruppo SOS Anfibi Vicenza, per chiudere un tratto di strada circumlacuale al fine di effettuare interventi di salvataggio degli anfibi”, spiega l’associazione”, che aggiunge: “Grazie all'intervento delle Guardie Zoofile ENPA e alle segnalazioni di numerosi volontari delle associazioni ambientaliste locali, è stato possibile un confronto con gli organizzatori dell'evento sportivo e, per la giornata di domenica, si è riusciti a modificare il percorso di gara in programma, evitando in questo modo ulteriori uccisioni di piccoli rospi in migrazione”.

Questo periodo dell'anno è il meno adatto ad eventi pubblici: il ciclo biologico raggiunge una fase particolarmente delicata per l'intero ecosistema. Oltre all'uscita dal lago dei giovani anfibi, è anche periodo di nidificazione e successive nascite di uccelli ed altre specie di fauna selvatica che vivono attorno al lago.

“L'aver autorizzato il passaggio di centinaia di persone, quad, moto, bici, e l’uso di musica ad alto volume, con conseguente impatto antropico e acustico non solo per la fauna selvatica ma anche per gli stessi visitatori del lago, abbia vanificato anni di interventi che decine di volontari portano avanti gratuitamente a salvaguardia del sito”, conclude SOS Anfibi.