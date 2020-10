Strada Pasubio, al via i lavori di asfaltatura

Venerdì 9 ottobre prenderanno il via i lavori di asfaltatura di strada statale Pasubio dove verranno rifatti in modo completo alcuni tratti ammalorati per una spesa di 100 mila euro. Saranno eseguiti importanti interventi di bonifica della fondazione stradale, con il rifacimento completo di 20 centimetri di asfalto: base bituminosa, binder e tappeto d'usura.

Per consentire l'esecuzione dei lavori è stata predisposta una pianificazione che vede maggiormente impegnate le ore notturne, al fine di ridurre i disagi su uno dei principali assi urbani della città. “Vista l'importanza del cantiere, abbiamo scelto di intervenire con queste modalità al fine di ridurre al minimo il disagio - ha spiegato l'assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi –. Anche per questo tratto di strada, si tratta di lavori programmati dall'amministrazione per dare una risposta concreta alle esigenze della città”.

Dalle 21 di venerdì 9 ottobre alle 21 di domenica 11 ottobre i lavori interesseranno il primo tratto di strada Pasubio, dalla rotatoria dell'Albera verso nord, ove sono presenti più corsie, separate dal filare alberato. In questo tratto le corsie verranno chiuse alternativamente, consentendo sempre la circolazione nelle due direzioni. Le squadre al lavoro saranno su più turni, sia in orario diurno che notturno. Da lunedì 12 fino a domenica 25 ottobre i lavori sui svolgeranno invece esclusivamente in orario notturno (a partire dalle 21 fino alle 6), dal precedente tratto e fino alla rotatoria di Maddalene, con l'attivazione del senso unico alternato. Sono possibili rallentamenti.