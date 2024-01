Strada Ambrosini, 100 mila euro per l’allargamento di un tratto della carreggiata

Con 100 mila euro verrà allargato il tratto di strada Ambrosini in corrispondenza della semicurva di raccordo tra il tracciato storico e il sottopasso realizzato per il passaggio della della variante alla SP46. La sezione verrà portata dagli attuali 5 metri a circa 7 metri.

«L’allargamento della sede stradale di Strada Ambrosini, per un tratto di una quarantina di metri, si è reso necessario per migliorare l’angolo di approccio alla rampa del sottovia e ridurre il rischio di collisioni tra i veicoli provenienti dai due sensi di marcia – spiega l’assessore ai lavori pubblici e alla mobilità Cristiano Spiller -. Si tratta quindi di un intervento necessario per garantire la sicurezza degli utenti della strada».

Allo stato attuale, infatti, la carreggiata passa dai 7 metri di larghezza del sottovia, ai 5 metri dello storico asse di strada Ambrosini. Nel tratto interessato sono presenti una semicurva, un incrocio, alcuni accessi carrai privati e la rampa di raccordo tra il manufatto interrato e la strada storica.