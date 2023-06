Bretella Albera, stop ai tir: le "riserve" di Confartigianato

"Ben venga la bretella a patto però che a chi passa la proprio giornata lavorativa su un camion non sia impedito di lavorare al meglio e con tempistiche economicamente sostenibili". Confartigianato Vicenza punta i piedi sull'ordinanza sottoscritta dal sindaco Possamai che di fatto vieta il transito dei mezzi pesanti in strada Pasubio e viale del Sole.

"Il traffico dell’Albera non è solo mezzi pesanti - sottolinea l'associazione - Qualcuno parla di 2.000 tir al giorno ma i camion rappresentano una quota percentuale minima del totale del traffico. È chiaro che quando transita un camion non passa inosservato e non passa silenziosamente, per questo viene additato come unico colpevole di tutti i problemi della viabilità. Se si inibisce il passaggio in una strada stretta e trafficata offrendo in alternativa una bretella più agevole e scorrevole, e non a pagamento, gli autotrasportatori non possono che preferirla perché permette di ottimizzare tempi e costi, elementi importanti per chi fa impresa".

E ancora: "Per chi viene da Schio o Thiene e deve andare verso Milano, o viceversa, la bretella quindi è ottimale ma per chi deve andare verso Venezia, o proviene da Venezia, non c’è un’alternativa valida e soprattutto senza pedaggi tant’è che, a suo tempo, agli trasportatori locali era stata concessa la percorrenza gratuita, in ambo i sensi, del tratto della A31 interessato, per evitare di percorrere strada Pasubio".

"Pertanto - concludono - auspichiamo che prima di dar corso all’ordinanza con una nuova segnaletica, sempre difficile da modificare a posteriori, ci sia un confronto con le categorie economiche interessate. Questo anche per studiare, o individuare, percorsi alternativi, perché il rischio è l’effetto domino già vissuto nel passato".