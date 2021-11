"Stop al bullismo": al via la campagna Despar e Polizia di Stato

Continua l’impegno di Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar per il Triveneto, l’Emilia Romagna e la Lombardia, al fianco della Polizia di Stato per diffondere in modo capillare importanti messaggi a sfondo sociale contro fenomeni di discriminazione e violenza.

É stata infatti presentata oggi, lunedì 22 novembre, alla Questura di Vicenza la nuova campagna informativa “Stop Bullismo” per sensibilizzare i cittadini della provincia di Vicenza su un fenomeno, il bullismo, e la sua estensione virtuale, il cyberbullismo, con l’obiettivo di creare consapevolezza, promuovere la prevenzione, far conoscere gli strumenti per denunciare queste forme di violenza fisica e psicologica che colpiscono in modo sempre più frequente giovani e adolescenti e costruire un filo diretto con le forze dell’ordine.

Proprio i 20 punti vendita Despar, Eurospar e Interspar della provincia di Vicenza, insieme agli altri 142 punti vendita delle altre province del Veneto saranno i luoghi dove sarà diffusa la campagna attraverso opuscoli informativi che hanno il compito di creare consapevolezza, in particolare tra i giovani e giovanissimi e le loro famiglie, sui segnali che possono nascondere fenomeni di violenza e prevaricazione, oltre che di fornire indicazioni pratiche e ricordare i numeri utili a cui rivolgersi per denunciare episodi di violenza. Nel volantino trova inoltre spazio la promozione di YouPol, l’APP della Polizia di Stato, che permette a vittime e testimoni di atti di bullismo di chiedere aiuto tramite un contatto diretto, anche in forma anonima.

La nuova campagna contro il bullismo, ideata da Aspiag Service e sostenuta oltre che dalla Questura di Vicenza anche dalle altre Questure del Veneto, rappresenta la continuazione del percorso di collaborazione tra la concessionaria del marchio Despar e la Polizia di Stato, che nei mesi scorsi avevano già unito le forze per promuovere in tutto il territorio regionale una campagna informativa contro la violenza di genere.

Il Questore di Vicenza, Antonino Messineo ha ricordato la grande attenzione al fenomeno del bullismo ed al contrasto ad ogni forma di discriminazione e violenza da parte della Questura di Vicenza: “In questa direzione si inserisce il rinnovato modo di fare sicurezza elaborato dalla Polizia di Stato, che fa perno sul concetto di “sicurezza partecipata” e presuppone la responsabilizzazione di ogni individuo a farsi primo garante della sicurezza individuale e collettiva. Con un approccio responsabile alla realtà, la “Polizia di prossimità”, si preoccupa di avvicinare e coinvolgere i cittadini per renderli consapevoli e più forti per difendersi dagli illeciti e dai soprusi.

Grazie alla divulgazione degli strumenti giuridici e di supporto inseriti all’interno degli opuscoli informativi, realizzati in collaborazione con Aspiag Service, si attua una diffusione capillare del messaggio della campagna informativa “Stop Bullismo”, affinché le innumerevoli vittime, soprattutto giovani e adolescenti, siano spinte a denunciare e a chiedere aiuto senza alcun timore o paura, instaurando un rapporto diretto e confidenziale con le Forze dell’ordine”.

“Siamo orgogliosi di continuare il nostro percorso di collaborazione con la Polizia di Stato e di mettere a disposizione i nostri punti vendita suiterritori per lanciare e diffondere capillarmente importanti messaggi contro tutte le forme di violenza e discriminazione – ha commentato Giovanni Taliana, direttore regionale Aspiag Service per il Veneto – Con questa nuova campagna vogliamo contribuire a sensibilizzare le persone su fenomeni come bullismo e cyberbullismo che spesso rimangono sommersi per la difficoltà di chi ne è vittima di venire allo scoperto e denunciare”.