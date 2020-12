La Cometa torna a illuminare la val Leogra: oltre 300 mt di luce di speranza

Il Covid non ferma la tradizione. Sui monti della val Leogra torna a brillare la stella cometa più grande d'Europa. Accesa la notte della Vigilia di Natale vuole essere un messaggio di speranza per tutta la comunità.

La Cometa di Torrebelvicino nasce dal Gruppo stella Cometa. Tutto è iniziato nel Natale del 1985, quando una piccola stella cometa comparve sul campanile della chiesa di Torrebelvicino. Da qui l'idea di costruirne una che potesse essere vista anche da lontano così, nell’autunno del 1986, una decina di giovani entusiasti e volenterosi si ritrovarono in un garage per cominciare a preparare tutto il materiale. Alla vigilia di Natale tutto è pronto. La Stella Cometa di Natale è lunga cento metri e ci sono in tutto ottanta lampadine,

Nel 1987 nasce l’idea di costruire una Stella ancora più grande. Ecco che nasce la Stella Cometa più grande d'Europa 360 metri, e ben 165 lampadine, precisamente: una “coda lunga” di 300 metri, con 57 lampadine da 40W, e una “coda corta” di 240 metri, con 45 lampadine sempre da 40W. Come si legge nella storia pubblicata dal Gruppo stella cometa, i suoi 8 raggi sono lunghi ognuno 32 metri, e portano ciascuno 8 lampadine da 60W. Verso la metà degli anni ’90 venne introdotto un faro da 300W che da allora lampeggia al centro della Cometa, per due sere nelle quali la Stella splende sui monti della Val Leogra.

Ecco che da allora, l'accensione è un momento molto atteso. A tal propostito il gruppo Stella Cometa di Torrebelvicino ha dato vita ad un concorso: "Come ben sappiamo la nostra e vostra stella nelle notti di Natale è sempre oggetto di molti sguardi ma soprattutto in questo anno così difficile per tutti noi speriamo possa essere un segno di speranza e gioia ancor più forte e presente....Ogni caricamento verrà poi pubblicato (con il vostro nome e cognome impresso) nell’apposita galleria, inoltre la più bella e più votata verrà scelta per la stampa della cartolina del prossimo anno".