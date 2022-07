Stanziati 150 mila euro per l'accoglienza invernale dei senzatetto

Accoglienza notturna dei senza fissa dimora nei mesi invernali: per garantire il servizio l'amministrazione comunale, su richiesta dell'assessorato alle politiche sociali, ha stanziato 150 mila euro prelevandoli dell'avanzo di amministrazione.

«Come ogni anno - dichiara l'assessore alle politiche sociali Matteo Tosetto - è necessario prevedere un fondo per affrontare i costi sostenuti dal gestore che sarà incaricato di svolgere questo servizio di competenza comunale. Dal punto di vista organizzativo, confermiamo l'ospitalità invernale dei non residenti nella struttura di via Giordano, mentre all'ex pensionato studenti di contra' San Marco, concesso dalla diocesi, manteniamo l'albergo cittadino destinato ai vicentini in povertà estrema e difficoltà abitativa».

Una volta individuato il gestore del servizio tramite gara, la somma stanziata servirà a far fronte ai costi dell'accoglienza straordinaria notturna dei senza fissa dimora da novembre a marzo, tra cui i pasti, le pulizie e i compensi per gli operatori.