Un'aula riservata alle donne vittime di violenza, arriva la Stanza del coraggio

Si chiama Stanza del coraggio ed è un’aula udienze riservata alle donne vittime di violenza, allestita nella Tenenza dei carabinieri di Montecchio Maggiore. La data di inaugurazione non è casuale, visto che il 25 novembre è la Giornata contro la Violenza sulle Donne, ma ha l’obiettivo di far sì che ogni giorno sia il giorno giusto per dire no alla violenza.

La Stanza del coraggio nasce dalla sinergia tra Provincia di Vicenza e Comando provinciale dei carabinieri e grazie alla fattiva collaborazione del Comune di Montecchio Maggiore, della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Vicenza e dell’associazione Donna Chiama Donna.

Ad inaugurarla venerdì mattina, 24 novembre, c’era un’ampia rappresentanza delle autorità civili e militari vicentine, dal prefetto Salvatore Caccamo alla dott.ssa Maria Elena Pinna, Sostituto Procuratore del Tribunale di Vicenza, responsabile della trattazione dei reati di violenza di genere, oltre naturalmente ai protagonisti dell’iniziativa, il comandante provinciale dei carabinieri di Vicenza colonnello Giuseppe Moscati, il comandante della compagnia carabinieri di Valdagno Maggiore Alberto Veronese, il Presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin e la consigliera con delega alle Pari Opportunità Giulia Busato, il sindaco del Comune di Montecchio Maggiore Gianfranco Trapula e l’assessore alle Pari Opportunità Paola Stocchero. Presenti anche i sindaci e gli assessori alle Pari Opportunità dei Comuni di Sovizzo, Creazzo, Gambugliano e Monteviale che afferiscono alla Tenenza di Montecchio Maggiore.

Una lista lunga, a testimoniare l’attenzione delle istituzioni ad un tema delicato e drammatico come la violenza sulle donne, ma anche a sottolineare una vicinanza concreta alle vittime e la disponibilità ad offrire supporto a chi denuncia.

Uno spazio sicuro, informale e accogliente, arredato in maniera confortevole e familiare in modo da mettere a proprio agio chi entra. È dotato di specifiche attrezzature e apparecchiature tecnologiche che, in maniera discreta, monitorano le udienze. Un’attenzione particolare viene riservata anche ai minori, da cui le vittime sono spesso accompagnate, perché anche loro trovino nella Stanza del coraggio un luogo dove sentirsi al sicuro e respirare serenità.

La Stanza del coraggio è a disposizione di tutte le vittime di soprusi e violenza. In particolare, fanno riferimento alla Tenenza di Montecchio Maggiore, oltre al comune ospitante, anche i comuni di Sovizzo, Creazzo, Gambugliano e Monteviale. Un bacino ampio, con una popolazione di circa 45mila abitanti, dove, come per tutto il vicentino, la violenza sulle donne è un fenomeno tutt’altro che raro. E dove, troppe volte, la violenza ha causato morte.

Da qui la volontà della Provincia di Vicenza di dare un aiuto concreto alle vittime. In accordo con il comando provinciale dei carabinieri è stata individuata la Tenenza di Montecchio Maggiore dove allestire una specifica stanza, la Stanza del coraggio appunto. Una iniziativa a cui hanno subito aderito il Comune di Montecchio Maggiore, la Commissione Pari Opportunità della Provincia di Vicenza, l’associazione Donna Chiama Donna, e che ha potuto contare sul sostegno di alcune aziende del territorio, Sorelle Ramonda, PiElle, White Srl e Alberto Corra’.

Orange The World

Questa importantissima iniziativa si innesta in un più ampio contesto che mira a porre una definitiva lente di ingrandimento su questo delicatissimo tema. In occasione della ricorrenza della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, individuata nel 25 novembre da una risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l’Arma dei Carabinieri e in particolare il comando provinciale di Vicenza, aderendo alla campagna internazionale “Orange The World”, che prevede iniziative di sensibilizzazione delle Istituzioni, colorando simbolicamente di arancione (colore scelto come simbolo di un futuro senza violenza basata sul genere) edifici, monumenti e strade, ed al fine di rimarcare l’impegno profuso quotidianamente dai propri presidi territoriali nel prevenire e contrastare il grave fenomeno, ha deciso di illuminare di arancione le facciate di alcune delle sue caserme.

L’iniziativa vedrà coinvolte, oltre alla sede appena inaugurata, quelle dei comandi Carabinieri di Bassano del Grappa, Thiene, Schio, Dueville, Arsiero, Marostica, Torri di Quartesolo, Valdastico e Valli del Pasubio che verranno illuminate per tutta la giornata del 25 novembre.

La Stanza del coraggio, allestita nella Tenenza dei Carabinieri di Montecchio Maggiore infine, si aggiunge a due strutture già presenti rispettivamente presso la Tenenza di Dueville e la Stazione di Torri di Quartesolo, ugualmente allestite e realizzate secondo un progetto nazionale “una stanza tutta per sé”, nato da un accordo dell’Arma dei carabinieri con l’Associazione Soroptimist International, con lo scopo di incoraggiare le persone vittime di violenza di genere a rivolgersi alle Forze dell’Ordine, sostenendole nel delicato momento della denuncia.