Staffetta podistica Avis: tappa nel capoluogo berico

Ha fatto tappa a Vicenza la staffetta podistica "In cammino da Trieste ad Aosta per una goccia in più", ideata e realizzata da Maurizio Grandi dell’Avis di Carugate.

Ad accogliere l’arrivo in città, ieri pomeriggio nel cortile di palazzo Trissino, del camminatore e donatore sono stati l’assessore Mattia Ierardi, il presidente Avis comunale Vicenza Gaetano Bellon e una rappresentanza dell’associazione berica.

L’assessore Ierardi ha consegnato a Maurizio Grandi una targa della città di Vicenza.

L’iniziativa per promuovere la donazione di sangue sta attraversando l’Italia settentrionale, da Trieste ad Aosta, toccando i capoluoghi principali.