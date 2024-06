«Stabili colabrodo e igiene al palo»

L'amministrazione comunale di Vicenza ha il dovere di intervenire in relazione allo stato di salute di molti edifici municipali: anzitutto per quanto riguarda la sicurezza del personale che lavora in quei vani. E così palazzo a finire nel mirino di una nota al vetriolo diramata oggi 21 giugno dal sindacato autonomo Cub sono anzitutto gli edifici municipali che ospitano «le sedi centrali e periferiche della Biblioteca Bertoliana, il comando di Polizia Locale, il salone Pasubio sotto Piazza Biade adibito ad archivio comunale».

L'ANTINCENDIO? FA GIACOMO GIACOMO E L'AFA IMPERA

«Palazzo San Giacomo è una delle sedi centrali della Biblioteca di contrà Riale: l'intera struttura è sorretta da tiranti esterni, il sistema antincendio è gravemente carente, mancano le vie di fuga nel magazzino, i bagni non sono riscaldati, è assente un sistema di climatizzazione che possa dare respiro ai lavoratori e agli utenti che frequentano la sede che è aperta dalle 8 di mattina fino alle 19 di sera senza sosta, anche durante le ore estive più calde e afose». Questo è l'incipit del documento firmato da Maria Teresa Turetta, segretaria regionale della Cub. Nei locali di Palazzo Costantini, si legge, «ci sono gli stessi problemi» mentre la situazione delle biblioteche decentrate «è semplicemente disastrosa»: ad esempio a Villaggio del Sole e in Riviera Berica manca tutto e gli edifici «non sono a norma su nulla».

BATTERI E MUFFA A GOGO

Il salone Pasubio che ospita l'archivio comunale manca di un impianto di aerazione-climatizzazione a norma, pur essendo un locale interrato con problemi di infiltrazioni d'acqua, muffa, batteri. L'impianto antincendio e le vie di fuga sono gravemente carenti e anche qui si registra il problema delle elevate temperature e dell’aria irrespirabile nei locali. È un locale non idoneo alla permanenza prolungata di lavoratori. «Tutti lo sanno e nessuno fa nulla. Assistiamo ad un continuo rimando al futuro delle possibili soluzioni e degli interventi da fare».

La struttura in contrà Soccorsetto che ospita il comando di Polizia locale ha più meno gli stessi problemi: «pavimentazione sconnessa, passaggi promiscui tra automezzi e utenza, barriere architettoniche importanti, infissi obsoleti che fanno entrare l’acqua piovana, infiltrazioni ricorrenti d'acqua negli spogliatoi femminili, impianto elettrico non a norma». Gli spazi doccia «sono insufficienti e ubicati in zone poco protette, specie quelli femminili». Ancora, la centrale termica «è obsoleta e quasi certamente non è a norma».

DEGRADO COMUNICATO DA ANNI

Poi il tono si fa più pesante. «Sono anni che» agli organi preposti a partire dagli uffici comunali «denunciamo la grave situazione in cui sono costretti a operare i dipendenti comunali, ci siamo rivolti anche a chi dovrebbe avere il compito di verificare che i posti di lavoro siano effettivamente sicuri e salubri ma ad oggi non abbiamo ottenuto nessun riscontro ufficiale, se non due climatizzatori portatili di scarto, risalenti al 2003 rumorosi e inefficaci, posti nelle sale accoglienza di Palazzo San Giacomo e Palazzo Costantini».

DAL «SILENZIO ASSORDANTE» AL «CONTENTINO»

Un pannicello caldo descritto dalla Cub (in foto un sit- sotto palazzo Trissono, sede del Comune di Vcienza) come un «contentino» riservato «dalla nuova amministrazione ai lavoratori dipendenti e agli utenti della Biblioteca Bertoliana di contrà Riale». Su tutto il resto «è calato il silenzio più assordante. Un silenzio che cela disinteresse da parte della politica cittadina ad avviare una programmazione pluriennale degli interventi di messa in sicurezza degli stabili comunali».

AL VIA L'INIZIATIVA

Ad ogni modo la Cub fa sapere di voler dare vita ad una campagna di denuncia pubblica «delle violazioni delle norme sulla sicurezza nei posti di lavoro finalizzata a trovare soluzioni urgenti a tutela della salute dei lavoratori ma anche per costringere chi è preposto ad effettuare i controlli e ad intervenire. Abbiamo la sensazione, infatti, che ci sia un certo attendismo - rimarca la dirigente sindacale - quando le denunce delle violazioni sulla sicurezza riguardano le strutture pubbliche rispetto a quelle private e questo, se confermato, sarebbe gravissimo». Ai taccuini di Vicenzatoday.it Turetta conclude precisando che c'è preoccupazione «per certi stabili colabrodo dove spesso l'igiene rimane al palo».