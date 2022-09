«Spiegatemi perché Giorgia Meloni ha vinto». È una delle scritte apparse, in vernice spray bianca, sulle bacheche di viale degli Alpini, a Sovizzo, proprio davanti alla pizzeria “Al Portego”. Una domanda in fin dei conti più che legittima, e che probabilmente dovrebbero seriamente porsi anche i vertici di Pd e Lega. La scritta, però, ha destato qualche malumore. Non c’entra nulla la stima dei sovizzesi per la, ormai quasi sicura, futura premier, nonostante Fratelli d’Italia abbia superato il 33 percento anche qui.

A destare sconforto tra gli abitanti del ridente paese dell’Ovest Vicentino è principalmente la bestemmia che segue la frase, assieme alle scritte riportate nelle vicinanze. «Meloni omofoba e pure lesbica», «Meloni psichiatrica», «Schiatta anche tu con la tua amichetta demone», questa rivolta probabilmente al vicino manifesto di Luigi Brugnaro, e «antifasci falsi», quest’ultima particolarmente criptica a chi scrive, in quanto apparentemente fuori contesto. Nel pomeriggio di oggi, martedì 27 settembre, un cittadino di Sovizzo ha deciso di condividere una foto delle scritte, con tanto di bestemmia ben censurata, nel gruppo “Sei di Sovizzo se…”, lamentandosi delle imbrattature, in quanto «uno si impegna ad insegnare le buone maniere e a dare un'educazione cristiana ai propri figli e arrivano questi asini a dare pubblico sfoggio della loro stupidità», e deciso dunque a chiamare l’ufficio relazioni con il pubblico del comune affinché le frasi vengano rimosse.

Il post ha ricevuto parecchi commenti, tra chi condivide il disappunto verso la scritta, chi dà la colpa ai toni della politica e chi tira in ballo Stalin e Pol Pot. Fatto sta che, prima che intervenisse l’admin a moderare i toni, in quanto nel gruppo “Sei di Sovizzo se…” non si può parlare di politica, il dibattito si stava dirigendo proprio in questa direzione. E allora qui sorge la domanda: è un gesto di civilità cancellare le scritte, o si tratta di un atto politico? Magari la bestemmia e gli auguri di morte, ma il resto? Quel «Spiegatemi perché Giorgia Meloni ha vinto», in fondo, potrebbe suonare come una sveglia agli altri partiti, incapaci di offrire un’alternativa valida. Comunque sia, probabilmente la spiegazione sta nel rullo che tra qualche giorno passerà in cima alla scritta.