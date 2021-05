Estate in spiaggia, le linee guida della Regione: 12 metri quadrati tra ombrellone

In vista della riapertura degli stabilimenti balneari il governatore Zaia sottoscrive un'ordinanza che regolamenta l'accesso, nel rispetto delle norme anti-contagio

Il governatore del Veneto Luca Zaia, in data 7 magigo, ha sottoscritto un'ordinanza che regolamento l'accesso agli stabilimenti balneari. "La superficie minima per gli ombrelloni dovrà essere di 12 metri quadrati tra un paletto e un altro" ma i sindaci avranno possibilità di deroga fino a 10,5 metri quadrati in zone con specifici "problemi erosivi".

Le disposizioni entreranno in vigore a partire dal 15 maggio prossimo e fino al 30 settembre, a meno di modifiche legate all’andamento epidemiologico.