Wasabe presenta "Spegnimi la testa"

In radio e digital da venerdì 8 aprile, è disponibile il nuovo singolo Spegnimi la testa della cantautrice vicentina wasabe, per Aurora Dischi / ADA Music Italy, distribuita da Warner Music Italy.

La canzone, prodotta da Alessandro Landini e Marco Ravelli (Pinguini Tattici Nucleari, Chiamamifaro, etc ), viene notata da Spotify che la inserisce nelle playlist editoriali New Music Friday Italia, Graffiti Pop, Scuola Indie e da Apple Music viene inserita in New Music Daily.

Il brano parla delle piccole cose positive e belle in una relazione, quelle più semplici ed intime che a volte si ha paura di perdere, della necessità di trovare nell'altra persona un appoggio ed una sicurezza, soprattutto quando non si accetta il proprio aspetto fisico, fino quasi ad odiarlo.

Quella di Spegnimi la testa è una storia autobiografica che ripercorre momenti difficili nella vita di Wasabe, legati ai disturbi del comportamento alimentare e affrontati dalla cantante anche in altri brani. Il 9 Dicembre 2021 Wasabe pubblica, infatti, Farfalle, brano in cui rielabora un suo ricovero per anoressia, superato proprio grazie alla musica e alla comunità LGBT di cui fa parte. Nel luglio dello stesso anno Wasabe pubblica poi il suo primo singolo Venti, una canzone nata dalla necessità di esprimere oltre la fine di una relazione, ancora una volta i problemi legati all’anoressia.

«La mia musica “per cuori fragili” – dichiara Wasabe – parla di me, del mio modo di affrontare le cose, l’amore e tutti i problemi che accomunano i giovani di oggi, senza vergogna per i sentimenti che provo, in quanto parte della comunità LGBT».

Cenni biografici sull’artista Sabina Canton, in arte Wasabe, è una cantautrice, classe 2000, di Vicenza. Ha iniziato a suonare la chitarra all'età di 9 anni, poi a scrivere le prime canzoni registrate nella sua camera. Nel 2021, pubblica il brano Venti, primo singolo, uscito a fine luglio su tutte le piattaforme digitali con il quale partecipa e vince il contest discografico Very Indies, entrando nell’omonima compilation Very Indies 2021. Tra i promotori del progetto MusicBroker.It, primo distributore musicale digitale del Sud Italia, fondato da Antonio Meccariello. Sempre nel 2021 Wasabe è finalista del contest nazionale Tour Music Fest, a dicembre pubblica Farfalle, brano inserito da Spotify nelle playlist editoriali Scuola indie ed EQUAL Italia.