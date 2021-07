Specializzazione post diploma nel settore lattiero-caseario: 25 posti disponibili

Un nuovo corso ITS partirà in ottobre a Bassano del Grappa. L'ITS Academy Agroalimentare del Veneto amplia la sua offerta di corsi post diploma avviando un biennio di alta formazione in provincia di Vicenza: lezioni frontali, laboratori, visite aziendali e 900 ore di stage.

Per frequentare il corso "Agribusiness manager per le produzioni montane" bisogna:

avere un diploma di scuola secondaria superiore

iscriversi sul web-form presente sul sito internet itsagroalimentareveneto.it

superare le selezioni di settembre

Lo studente approfondendo tra le altre cose la filiera lattiero-casearia, le filiere tipiche del territorio, la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti, potrà poi gestire i processi di produzione e trasformazione delle aziende del settore, occuparsi delle normative legate alla qualità, sicurezza, ambiente, delle certificazioni dei processi produttivi e del marketing dei prodotti. I posti disponibili sono 25.

La Camera di commercio di Vicenza offre la possibilità di essere selezionati per una borsa di studio di 1.000 euro a favore di n. 50 studenti residenti in provincia di Vicenza che risultino iscritti entro il 5 agosto 2021 al primo anno di un corso ITS organizzato nella provincia di Vicenza.