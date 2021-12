Sparita la panchina rossa a San Pio X

Era stata posta il 20 novembre scorso, a San Pio X, dal Circolo 3 del Pd di Vicenza per occupare un posto a nome di tutte le donne vittime di femminicidio ma ora di quella panchina rossa sono rimaste solo le scarpe. Qualcuno, tra sabato e domenica, l’ha fatta sparire.

La notizia ha fatto presto il giro della rete generando lo sdegno e l'amarezza di chi non trova parole per definire tale gesto.

Il Partito Democratico della provincia di Vicenza condanna duramente l'atto violento e vergognoso con il quale è stata tolta la panchina rossa: "Auspichiamo un ravvedimento di chi ha agito - spiegano in una nota - chiediamo che la panchina venga riposizionata al suo posto e ribadiamo che gesti vili e codardi come questo non ci fermeranno nel perseguire la tutela dei diritti in ogni forma, dalle battaglie nelle sedi istituzionali ai segni nei luoghi delle nostre città".