Sovraffollamento del carcere di Vicenza: "Il governo ha il dovere di intervenire"

Violenze all'ordine del giorno, aggressioni alla polizia penitenziarie e proteste dei detenuti che vogliono il trasferimento. La situazione del carcere del Vicenza continua a essere critica, con una mancanza cronica di personale da una parte e il sovraffollamento delle celle dall'altra. "C'è sempre la solita difficile gestione dei detenuti di difficile adattamento che chiedono di essere trasferiti - denuncia la segreteria regionale Triveneto dell'Uspp, il sindacato di polizia penitenziaria - attualmente l'organico del corpo è di meno 80 unità mentre ci sono 365 detenuti, 90 dei quali in regime chiuso. La protesta dei detenuti è stata fatta rientrare grazie al grande sacrificio del personale che è andato oltre le 12 ore di servizio. Questo di Vicenza è il segnale di quello che accade negli altri carceri della regione. Ci aggiungiamo che c'è la necessità di assegnare il comandante di definitivamente e non in giro in altri penitenziaria a sopperire altre criticità di comandanti e infine manca l'assegnazione definitiva di un direttore".

Il carcere di San Pio X dovrebbe ospitare al massimo 276 detenuti, ma sono 365. Stessa musica a livello regionale: il tasso di affollamento dei 9 penitenziari veneti è del 128%. “Fanno impressione i dati presentati dai sindacati degli agenti di polizia penitenziaria dopo la protesta di alcuni detenuti nel carcere di Vicenza, che sabato si sono issati sul tetto della struttura. Il Sappe, il sindacato autonomo della polizia penitenziaria, lancia l'allarme su tre fronti: sovraffollamento, personale insufficiente, mezzi inadeguati a tutelare gli operatori - aggiunge l' europarlamentare Achille Variati - Il governo ha il preciso dovere di intervenire. Gli operatori carcerari scontano condizioni di lavoro sempre più difficoltose, di insufficiente sicurezza personale e professionale. Ma occorre pensare anche ai diritti dei detenuti, con un sovraffollamento che le nuove temperature estive rende ancora più pericoloso e umanamente inaccettabile".