Sostituzione rete del gas in via Quadri

Da lunedì 10 giugno, fino a tutto il mese di agosto, un tratto di via Quadri, da corso Padova a via Oppi, vedrà un restringimento della carreggiata, con il mantenimento comunque delle due direzioni di marcia.

Il restringimento è dovuto ad alcuni lavori che riguarderanno la sostituzione della rete gas per un tratto di circa 500 metri. Verrà interessata anche la rotatoria tra via Quadri e via Pizzocaro, dove la circolazione sarà regolata da movieri. Sono previsti possibili rallentamenti nella svolta a destra tra via Quadri e corso Padova.

Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili sul portale Luceverde Vicenza.